¿Todavía no has probado los productos y aceites CBD de Medterra? Aprovecha el 25% de descuento

Los productos que incorporan CBD entre su lista de ingredientes están arrasando el mercado. Cada vez es mayor su popularidad, y es que este compuesto contiene muchos beneficios para el bienestar. El CBD o cannabidiol es uno de los compuestos de la planta del cannabis, pero no tiene ningún efecto psicoactivo. Los beneficios de esta planta son conocidos desde la antigüedad, sin embargo, no ha sido hasta este momento cuando ha comenzado a utilizarse de manera regulada.

El CBD tiene numerosos beneficios y sus usuarios lo utilizan para superar contratiempos físicos, reducir los niveles de estrés y ayudarles a recuperar la tranquilidad mental y corporal. Se trata de un ingrediente 100% natural, y ahora puedes encontrar muchos de los productos enriquecidos con este componente con un 25% de descuento. Medterra, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, ya está disponible en España. Ahora puedes conseguirlos con un 25% de descuento gracias a este código 'MEDTERRA25'

La marca Medterra cumple con todos los estándares de calidad, y suministra productos de CBD o cannabidiol. Todos los productos que comercializa la marca estadounidense, están testados para alcanzar el mayor grado de pureza y calidad. Puedes encontrar gran variedad de productos en diferentes formatos como aceites, cápsulas y tópicos para la piel.

En este artículo hemos seleccionado algunos de sus productos más vendidos. Todos ellos los puedes comprar a través de la página web de Medterra. Entre los productos destacados, encontrarás el aceite de CBD, las cápsulas liposomales de CBD+ Buenos Días y la crema de CBD Analgésica con Árnica y Mentol.

Aceite CBD

El Aceite de CBD de Medterra está compuesto por aceite de coco orgánico, y extracto de cáñamo (cannabidiol). No contiene THC, por lo que no tiene ningún efecto psicoactivo. Se trata de un aceite de uso seguro, accesible y de sencilla aplicación. Contiene hasta treinta dosis para tomar por el día o por la noche. Estos aceites son muy apropiados para las personas que sufren de estrés y buscan maneras de relajarse. Puedes encontrarlos con diferentes concentraciones de CBD.

Capsulas liposomal CBD

Si buscas un impulso de energía equilibrado y sostenido durante las horas de la mañana, las Cápsulas Liposomales de CBD+ Buenos Días te ayudarán. Están compuestas a base de CBD y se combinan con cafeína y una mezcla energética de ingredientes naturales de alta calidad. Tomando una sola cápsula por la mañana lograrás brillar durante el día. Ahora puedes conseguir estos productos con un 25% de descuento gracias al cupón 'MEDTERRA25'

Crema analgésica CBD Arnica

Si prefieres el formato crema, la Crema de CBD Analgésica con Árnica y Mentol de Medterra es perfecta para ti. Esta no se basa en mentol, por lo que no tiene nada que ver con las cremas analgésicas tradicionales. Es muy apropiada para los dolores de espalda y cuello, y proporciona un gran alivio en el dolor de las articulaciones. Su aplicación es muy sencilla, y su composición no es nada pegajosa. Aplicándola una o dos veces al día sobre la zona afectada, observarás un alivio instantáneo del dolor.

