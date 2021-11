Black Friday 2021, en directo: no te pierdas las mejores ofertas y descuentos increíbles

Por fin ha llegado el esperado Black Friday 2021. Muchos son los comercios y grandes almacenes lanzan sus mejores ofertas y lanzamientos para que disfrutes de todos los productos de última generación a los mejores precios. Si estás pensando en hacer algunas compras, este es el momento ideal, especialmente si se trata de artículos de precios elevados. Los artículos tecnológicos para el hogar, o las grandes marcas lanzan descuentos muy atractivos para favorecer el consumo y dar el pistoletazo de salida a las primeras compras navideñas. Todos los grandes almacenes físicos y online como Amazon o El Corte Inglés se ponen al frente de las mejores promociones del famoso Black Friday, y ya tienen en stock muchos de sus productos a precios mucho más bajos. Este día de descuentos y promociones famoso en el mundo entero, en realidad comenzó en Estados Unidos, donde se celebraba un día después del Día de Acción de Gracias. Lo bautizó así un periódico filipino quien, tras observar las grandes masas que acudían a comprar durante este día. La gran cantidad de humo negro que poblaba toda la ciudad dio el origen a este nombre. El Black Friday es el aperitivo de lo que serán las compras de Navidad. Se celebra a nivel mundial, y cada vez es más reconocido en el mundo entero. Eso sí, es importante que identifiques tus verdaderas necesidades para no caer en compras compulsivas ni ofertas engañosas. Para ello, una de las mejores recomendaciones es que tomes lápiz y papel y anotes un listado de aquello que has identificado como una necesidad y a continuación, te lances a comparar precios por la red. También es importante que compres en empresas y establecimientos de confianza, para no caer en engaños y falsas ofertas. Ahora sí, tras estas recomendaciones, y esta breve introducción, pasamos a enumerar algunos de los mejores descuentos que hemos podido encontrar navegando por la red y que no te puedes perder: