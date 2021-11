Black Friday 2021: consigue hasta el 50% de descuento en HBO Max ¡Para toda la vida!

New Mall Media

HBO Max es una de las mejores plataformas de streaming on demand. ¿Las razones? Pasan de forma exclusiva algunas de las mejores series y películas del momento, así como también otros clásicos como es el caso de Juego de tronos o Sexo en la Ciudad, por solo nombrar algunos de los extensos títulos de la plataforma. ¿Lo mejor? Puedes aprovechar esta increíble oferta y disfrutar de todo su contenido por 4,49 euros. Sí, como lo leíste, tan solo 4,49 euros y ¡para siempre! Pero tienes que darte prisa ya que esta oferta termina a finales de este mes de noviembre.

¿Por qué HBO Max?

Como comentamos anteriormente, HBO Max es un servicio on demand que se destaca por ofrecer el mejor contenido para todos sus usuarios. Tiene un catálogo amplísimo de películas y series, por lo que es poco probable que te puedas aburrir algún fin de semana. Este servicio Premium por suscripción ofrece a todos sus abonados el acceso a las temporadas completas de algunas de las mejores series de todos los tiempos, entre las que se destaca, por supuesto, Juego de tronos.

Además de todas las producciones originales, HBO Max también ofrece muchas otras producciones internacionales, locales e independientes, por lo que siempre encontrarás una historia interesante para disfrutar.

A continuación, compartimos contigo algunas de las principales ventajas de HBO Max:

- Producciones originales y de alta calidad.

- Acceso a películas y series clásicas.

- Permite hasta dos conexiones simultáneas.

- Es posible la conexión de hasta cinco dispositivos.

- Tiene una alta compatibilidad con muchos medios, como es el caso de Chromecast, Apple TV, PlayStation, Smart TV, móvil, Tablet, página web y Vodafone TV.

- La aplicación de uso está disponible tanto en Android e IOS.

De forma adicional a las ventajas anteriores, otro punto a favor es que no tienes ningún compromiso de permanencia. Simplemente cancelas la suscripción cuando desees y listo, aunque estamos seguros de que este no va a pasar cuando comiences a disfrutar de todos los increíbles contenidos de esta plataforma Premium on demand.

HBO Max a la mitad de precio para siempre

Probablemente ya conozcas un poco sobre el catálogo que ofrece HBO Max, pero en este punto lo que te debes estar preguntando es en qué consiste esta oferta y cuáles son esas letras pequeñas porque, ¿es demasiado bueno para ser verdad?

Afortunadamente en este caso, sí es muy bueno, es verdad y lo mejor es que no tiene letras pequeñas o engaños. Por supuesto, la oferta tiene unas condiciones, especialmente para que puedas disfrutarla toda la vida, pero son condiciones muy claras y simples.

Lo primero que debes considerar es que, para aprovechar esta oferta, debes suscribirte al servicio antes del 30 de noviembre. Puedes hacerlo hoy, mañana o hasta ese día porque después de esta fecha, si bien podrás suscribirte cuando quieras, pagarás es el precio completo que es 8,99.

Ahora bien, la otra parte buena de esta oferta es que es para toda la vida, siempre y cuando mantengas el servicio. Por ejemplo, si un mes decides no pagar el servicio perderás el precio especial. Entonces, en conclusión, ¿qué necesitas para aprovechar esta oferta?

1. Suscribirte a HBO Max ahora

2. No dejar de pagar ningún mes los 4,49 euros de la oferta para no perderla

3. Disfrutar de este precio increíble ¡para siempre!

Y tú, ¿vas a desaprovechar esta increíble oferta? Podrás ver tus series y películas favoritas por 4,49 euros al mes

