Este es el kit mejor valorado para quitar la manicura semipermanente en casa

Pintarse las uñas es algo que está a la orden del día para muchas personas. Esta parte del cuerpo permite que se adorne y llene de color por simple estética, para combinar con un look, para que la piel parezca más o menos morena…

Una mezcla entre belleza y estilo que podemos variar cuando queramos, y que se puede poner en práctica con diferentes técnicas, desde la más sencilla como usar un esmalte de uñas normal en casa, hasta ir a un centro especializado y que coloquen uñas de porcelana.

Actualmente la manicura semipermanente es una de las más populares debido a que ofrece resultados de gran calidad y buena apariencia, siempre que se haga bien, y puede llegar a tener una duración de varias semanas o un mes si se cuidan adecuadamente, sin que apenas sufran alteraciones salvo por el crecimiento de la uña.

Además, este método puede hacerlo tanto un profesional como uno mismo con un poco de práctica y haciéndote con un equipo de lámpara secante y esmaltes especiales con muchos accesorios, como esta de Amazon.

Pero uno de los incovenientes de pintar tus uñas de esta forma viene a la hora de retirar el esmalte, ya que suele adherirse muy bien y puedes dañar la uña si no lo quitas adecuadamente. Una opción es acudir a un centro de belleza pero, si quieres hacerlo tú misma, a continuación te dejamos el producto clave.

Se trata del kit mejor valorado de Amazon para quitar la manicura semipermanente. Por menos de nueve euros conseguirás que tus uñas queden libres de esmalte de forma adecuada para que haya las mínimas posibilidades de que se estropeen.

Con este kit obtendrás 100 papeles de algodón para mojar en quitaesmalte, 10 pinzas para fijarlos a cada uña, dos limas, un raspador de esmalte y un empujador de cutículas. Como ves, es de lo más completo y está hecho de materiales resistentes. Algunas personas que ya lo han probado han afirmado que incluso le dan varios usos a los papeles y que también pueden colocar las pinzas en las uñas de sus pies sin ningún problema.

También lo califican como cómodo, fácil de usar y muy eficaz, como puedes leer en una de las muchas reseñas que hay sobre el producto:

“[…] vienen un montón de algodones que se pueden cortar en dos porque son de buen tamaño. Las pinzas para las uñas son muy cómodas, no hacen daño pero quedan bien sujetas. Las limas funcionan bien, tienen buen tamaño y los dos utensilios para quitar el esmalte también son fáciles de usar, yo he “rascado” el esmalte de mis uñas con él y no me ha provocado ningún daño. Estoy contenta con la compra, creo que por el precio que tiene es un buen artículo.”

Para complementar perfectamente este kit, solo necesitarás un buen líquido quitaesmalte como el que te dejamos más abajo, con acetona pura para quitar correctamente cualquier resto de pintauñas.

Y para acabar de tratar las uñas como si estuvieras en un salón de belleza, puedes colocar un aceite fortalecedor de uñas, el cual las regenera, nutre y aumenta su crecimiento. Así quedarán cuidadas y listas para la próxima vez que quieras pintarlas con el color y diseño que más te guste.

