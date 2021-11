Las 10 mejores aspiradoras del 2021

New Mall Media

Si tu vida es tan agitada que el hecho de barrer o fregar tu hogar te supone un tiempo que no puedes perder, te recomendamos que no dejes de leer este listado de las mejores aspiradoras de 2021. Con cualquiera de las aspiradoras que hemos seleccionado para ti ahorrarás, no solo tiempo, sino también dinero. Hemos seleccionado las mejores oportunidades, tendencias y tecnologías, para que tú solo tengas que preocuparte de hacer la elección final.

Si buscas una respuesta rápida contra el polvo y la suciedad, las aspiradoras eléctricas son una opción estupenda. Sabemos que nuestro ritmo de vida es en ocasiones agitado y nuestro tiempo muy valioso. No es agradable perder el tiempo en tareas que no disfrutamos o que podríamos hacer en un tiempo menor, por eso, todo lo que nos ayude a simplificar las tareas de nuestro hogar, es siempre bienvenido.

En este artículo te dejamos las mejores opciones para que puedas mantener tu hogar libre de polvo. Todas las aspiradoras, que a continuación te proponemos, tienen programas adaptables con los que podrás agilizar la limpieza de las superficies. Estas son una alternativa muy aconsejable en los hogares en los que hay mascotas.

Por otro lado, los robots inteligentes son una opción muy tentadora para que olvides los cables de una vez por todas. Podrás monitorizarlos y escoger el mejor momento para que se pongan a funcionar. Estos se han convertido en el asistente perfecto para recoger la suciedad, mantener todo tipo de suelos limpios y seguir una ruta establecida. A continuación te dejamos con el listado de los 10 mejores aspiradores del mercado:

Roomba i7

El primero de los aspiradores que encabezan la lista es el Roomba i7. Este modelo es el primero de la lista, ya que sus usuarios lo valoran muy positivamente. Este modelo está catalogado como una alternativa con una muy buena relación calidad-precio. Entre sus características más importantes, aquellos que la han probado, la valoran por su cantidad de opciones para hacerte la vida más fácil.

Aspiradora Rowenta

Este segundo modelo de la lista viene marcado por su buena disposición para llegar a superficies que otros modelos de aspiradoras, no son capaces de alcanzar. La bolsa Swift Power Cyclonic de Rowenta puede conseguir una limpieza a fondo y su estructura es tan compacta, que te pone muy fácil las tareas del día a día. Su tecnología ciclónica avanzada se combina con un cabezal de alto rendimiento, de esta manera, la aspiradora aspira la suciedad de manera muy eficaz. De esta manera, se convierte en un producto muy eficaz para la limpieza del día a día. Contiene todas las ventajas que un aspirador eléctrico puede tener, a un precio muy valorable. Además, su tamaño es perfecto para guardar en cualquier sitio. Se puede manipular fácilmente y contiene una bolsa de almacenamiento con cierre de calidad.

Aspiradora Cecotec

Con este modelo de aspiradora podrás hacer 4 tareas en 1. Si lo que te interesa es un producto versátil, que no te ocupe demasiado espacio en casa, y con el que cubrir varias tareas, has encontrado lo que estabas buscando. Este aspirador de Cecotec barre, aspira, pasa la mopa y friega toda la superficie recorrida de forma ordenada e inteligente. Dispone de conexión Wi-Fi y una aplicación. Con ella, podrás controlar tu robot eléctrico y seleccionar los modelos de limpieza. Además, escogerás el nivel, los modos de limpieza, su nivel de potencia de succión y de fregado.

Aspiradora Taurus

Este modelo de Taurus es uno de los más potentes que encontrarás en el mercado. Su motor de última generación es más potente y compacto y te ayuda a mantener limpios en profundidad todos los rincones de tu hogar. La potencia de su motor es 220W, 80.000 revoluciones por minutos y 20KPa. Además, podrás dejar tu aspirador fácilmente aparcado en cualquier lugar de tu hogar, ya que dispone de una posición parking vertical.

Aspiradora Xiaomi

En este aspirador, encontrarás 3 modos de limpieza, con los que podrás barrer y fregar, de forma manual y cuidar al máximo todas las estancias de tu hogar. Tiene un control eléctrico inteligente y contiene 12 sensores de precisión. Podrás, además, conectarte desde su aplicación móvil para explorar todas las funciones a tu alcance. Con ella, tendrás control remoto, limpieza programada y limpieza antimanchas.

Aspiradora Philips

De las características más importantes a tener en cuenta a la hora de adquirir una aspiradora, es que contenga un gran motor. En este caso, la Philips PowerPro dispones de un motor de 900 Watios para que obtengas una gran potencia de aspiración. Con esta velocidad, alcanzarás unos resultados y una limpieza en profundidad. Además, su cepillo TriActive, de alta potencia de succión garantiza la aspiración del 99,9 % del polvo fino.

Aspiradora Bosch

Este modelo de aspiradora Bosch Flexxo es práctico, rápido y minucioso. La aspiradora de última generación de Bosch Flexxo Serie | 4 es un electrodoméstico 2 en 1 capaz de mantener un mayor confort. Es sencillo de utilizar, guardar y limpiar. Contiene un sistema de limpieza EasyClean que lo hace ligero y muy sencillo de utilizar. Su flexibilidad y comodidad son clave para ofrecer un buen acabado y hacerte la limpieza diaria un poco más agradable.

Aspiradora Cecotec Conga

En este modelo de aspiradora, Cecotec ha primado la autonomía y versatilidad de su aparato. Contiene un motor digital con el que el poder de succión será exponencialmente más elevado alcanzando a limpiar superficies y recodos. Contiene 4 modos de funcionamiento: Turbo, Auto, Eco y medio. Lo que hace que puedas regular la intensidad con la que deseas realizar la limpieza.

Aspirador Bosch

Llegando a la cola de la lista, despunta este modelo de aspirador de Bosch. Su diseño es tan ligero y su potencia tan elevado, que se ha convertido en uno de los modelos favoritos de miles de usuarios y en una aspiradora de muy alta calidad. Tiene un depósito que alcanza una capacidad de 1,5 litros y un sistema de vaciado EasyClean que te hará la vida más fácil.

Aspiradora Jashen

De este modelo de aspiradora, lo más reseñable es que ni lleva bolsa, ni lleva cable. Es por lo tanto perfecto para que puedas moverte con total libertad mientras haces la limpieza de tu hogar. Contiene un diseño muy moderno y fresco, erradicando por completo esa sensación de la que pecan muchos aspiradores de anticuado o incluso sucio.

Sigue los temas que te interesan