Amazon Prime Day 2021: Los productos más vendidos en la campaña del año pasado

Ya ha comenzado la cuenta atrás para una de las campañas más exitosas de compra online: Amazon Prime Day. Como ya anticipamos en otra de nuestras publicaciones, esta tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de junio; 48 horas durante las cuales podrás encontrar miles de ofertas sobre productos de diferentes categorías. El Prime Day se ha convertido en uno de los eventos más importantes del año para todo el que busque ahorrar en sus compras en la Red.

El 2020 se vio marcado por los efectos de la pandemia, y por eso, el Prime Day tuvo lugar en otoño en vez de verano; sin embargo, esto no fue un impedimento para volver a ser todo un éxito. En esta publicación hemos seleccionado alguno de los productos más demandados durante la campaña Amazon Prime Day del 2020 en España; siendo el Echo Dot y las pastillas para el lavavajillas Finish Powerball All in 1 Max los productos más vendidos.

Echo Dot

El altavoz inteligente de Alexa ya cuenta con más de 57.000 valoraciones en Amazon, por lo que se ha convertido en uno de los productos más vendidos del momento y especialmente durante el Prime Day 2020. Con este dispositivo podrás controlar con la voz tu música favorita, escuchar la radio o conocer datos interesantes, como el tiempo del próximo fin de semana.

Finish Powerball All in 1 Max

Muchos usuarios aprovechan los descuentos de fechas señaladas como es el Prime Day o el Black Friday para conseguir productos del hogar de primera necesidad, como las pastillas para el lavavajillas ‘todo en 1’ de Finish Powerball. Este producto tuvo grandes descuentos y se posiciona como el segundo más vendido durante la campaña del año pasado.

Unidad de almacenamiento Crucial BX500 2 TB

Especialmente en la sección de Los Imprescindibles, este disco duro fue otro de los productos más vendidos. Cuenta con más de 48.000 reseñas en Amazon y destaca por ser 3 veces más rápido. Al ser 45 veces más eficiente en términos energéticos que un disco duro convencional, mejorará la vida útil de la batería. Además, ofrece una capacidad hasta de 2 TB.

Satisfyer Pro 2

El Satisfyer Pro 2 también fue uno de los productos más demandados por miles de usuarios. Este dispositivo se ha convertido en el juguete sexual favorito de muchas personas y parejas, ya que también es ideal para compartir con tu compañero o compañera. Gracias a sus potentes ondas expansivas y pulsaciones excitantes puede provocar un mayor placer sin necesidad de contacto directo.

L’Oréal Paris Men Expert Hidratante diario Hydra Energetic 24H

La crema hidratante L’Oréal Paris Men Expert Hydra Energetic 24H fue el producto favorito de muchos hombres el año pasado. Esta crema para el rostro es ideal para hombres, ya que su fórmula de 5 acciones antifatiga combate en tan solo un gesto los rasgos cansados, las ojeras, la rugosidad, la pérdida de tonicidad y la tez apagada. También es uno de los más vendidos del momento y cuenta con una puntuación de 4,8 sobre 5 en Amazon.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 09/06/2021.