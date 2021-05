El patinete eléctrico más vendido de Amazon, ahora rebajado más de un 20%

En este artículo queremos centrarnos en un medio de transporte que se ha hecho popular en los últimos años y que ha traído consigo tanto amantes de él como personas que están en contra o que piden que haya más control en su uso. Se trata del patinete eléctrico.

Este objeto permite moverte de forma rápida a zonas no muy lejanas pero a las quizá tardarías más en llegar andando; de forma sostenible ya que no contamina y más cómodamente porque implica menos esfuerzo físico que, por ejemplo, ir en bicicleta.

Y en concreto vamos a hablarte del patinete eléctrico más vendido de Amazon que, además, actualmente se encuentra rebajado más de un 20% sobre su precio inicial. El modelo en cuestión es el patinete eléctrico Xiaomi Mi 1S, marca destacada en la producción de este tipo de aparatos.

¿Y qué ofrece este modelo que lo ha convertido en uno de los más vendidos del mercado? Podemos empezar hablando de su gran diseño y resistencia, pues es capaz de soportar hasta 100 kg de peso, tiene resistencia al agua y salpicaduras y su cuerpo está hecho en aleación de aluminio de grado aeroespacial que le aporta durabilidad a la vez que ligereza, pues pesa alrededor de 12 kilos y medio.

Siguiendo con el diseño, cabe añadir que dispone de una pantalla multifunción integrada en su manillar donde consultar la velocidad, el modo al que vamos o su nivel de batería. Este último aspecto destaca ya que se nos ofrece hasta 30 kilómetros de autonomía con una carga completa, que suele ser de unas cinco horas de duración.

A su vez cuenta con ruedas neumáticas antipinchazos que absorben la gran parte de los botes o impactos de las irregularidades del suelo y están protegidas por un resistente guardabarros. También integra luces led delanteras y de freno, así como reflectantes que aportan seguridad y visibilidad en la oscuridad.

El patinete eléctrico de Xiaomi es capaz de llegar a los 25 kilómetros hora gracias al motor de 250 vatios, que le permiten incluso subir cuestas no muy inclinadas. Incluye tres modos de conducción: normal o eco, peatonal y sport con diferentes niveles de velocidad permitida. Además, su sistema de freno dual electrónico regenerativo o E-ABS y de disco ayuda a una frenada más corta que aporta seguridad.

Se puede plegar para guardarlo o moverlo fácilmente mientras no lo uses y tiene un diseño sencillo y elegante. Si te han convencido todas estas virtudes y grandes características, no lo dudes y hazte con tu primer patinete eléctrico o aprovecha para cambiar uno antiguo con esta oportunidad de comprarlo en Amazon con un descuento de más del 20%.