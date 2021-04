¿Aún no tienes tu Amazon Fire TV Stick? Hazte con la última versión

Ver la televisión actualmente es muy diferente a cómo se hacía años atrás. Hoy en día existen multitud de plataformas y canales diferentes a través de los cuales acceder a contenido muy variado. Series, documentales, películas, deportes, programas informativos… Todos estos contenidos van más allá de los canales tradicionales gracias a las diferentes plataformas audiovisuales.

Por ejemplo, con Amazon Prime Video puedes acceder a miles de películas y capítulos de tus series favoritas o descubrir nuevos éxitos. Si además eliges otras plataformas de este tipo aumentarás el contenido disponible para ti.

Como hemos comentado, en tu televisión ahora podrás tener un mundo de posibilidades para divertirte o entretenerte, ¿cómo? Con la nueva versión del Fire TV Stick de Amazon con mando por voz Alexa.

Este dispositivo de streaming, ya conocido por muchos, se renueva para ofrecerte una versión mejorada con el modelo 2021. Miles de aplicaciones, canales extra como Atresplayer, Mitele, RTVE a la carta, Netflix, Prime Video, DAZN, Disney +, Movistar + y mucho más, estará a tu alcance con unos pocos botones y con una interfaz fácil e intuitiva para tu televisión.

Con un diseño del mando ahora más claro y directo, podrás consultar la guía para ver los contenidos disponibles y su momento de emisión, controlar el volumen de aparatos compatibles como barras de sonido o hacer cualquier búsqueda por voz con el micrófono Alexa incorporado, un extra que permitirá la mayor de las comodidades.

También es muy util para poner música mediante plataformas como Amazon Music o Spotify entre otras, con el mejor de los sonidos gracias al audio envolvente Dolby Atmos en contenidos seleccionados.

Resulta fácil de instalar y es muy discreto gracias a su diseño compacto. Solo tendrás que conectarlo directamente a un puerto HDMI y a la corriente, después conectarlo a una red de Internet y ya podrás empezar a disfrutar de tus plataformas y aplicaciones favoritas.

Además, puedes desconectarlo y llevarlo si vas de viaje para conectarlo cómodamente a otra televisión sin problema gracias a su tamaño reducido y su fácil colocación.

Otra de sus funciones te facilitarán tareas domésticas ya que podrás controlar y consultar otros aparatos con skills de Alexa que sean compatibles, como por ejemplo una cámara en una habitación para vigilar a tu bebé, puede mostrarse en tu televisión.

Y por si todas estas ventajas y características no te han parecido suficiente, queda añadir que el dispositivo de Amazon está hecho con un 50% de materiales reciclados, incluye un modo de bajo consumo para cuando el aparato esté inactivo y que el 97% de su embalaje está hecho de fibra de madera procedente de bosques gestionados responsablemente o de materiales reciclados.

¿A qué esperas? No te lo pienses y hazte con el Fire TV Stick de Amazon si aún no lo has probado.

