Las bandejas de descongelación, las mejores aliadas del momento

¿Cuántas veces has tenido que esperar horas y horas a que la comida se descongele? ¿En cuántas ocasiones has tenido que acudir al microondas para descongelar tus platos rápidamente? Pues bien, si quieres una solución más sencilla y efectiva, no te pierdas estas bandejas de descongelación que han conquistado millones de cocineros y cocineras de todo el planeta.

Prácticamente todo el mundo suele congelar diferentes productos de alimentación; ya sea porque se trata de comidas que han sobrado en otras ocasiones o porque simplemente queremos ir almacenando alimentos que podamos utilizar en un futuro no muy lejano. Cuando tenemos prisa por descongelar estos productos, solemos acudir a técnicas que no son muy saludables y que, en parte, hacen que la comida pierda calidad, como utilizar el microondas o pasar los alimentos por agua caliente.

comida congelada

Por esta razón, las bandejas de descongelación son la solución perfecta para estas ocasiones, especialmente ahora, que hace mucho frío y habría que esperar mucho más tiempo de la normal hasta que los alimento se descongelen del todo. A continuación, te recomendamos la placa de descongelación de la marca Gemitto, fabricada con aleación de aluminio-magnesio, por lo que resulta ligera y resistente al mismo tiempo. Este tipo de material ofrece un buen rendimiento en términos de conductividad térmica, así mes cómo consigue acelerar el proceso de descongelación en comparación con la descongelación natural.

Muchos usuarios se suelen preguntar dónde se acumula el agua que surge a partir de la descongelación de los alimentos. Pues bien, este producto incluye una bandeja de goteo que se ha actualizado con un material de PP engrosado, que es mucho más duradero y cómodo de usar. Esta bandeja se encargará de recoger el flujo de agua después de que se derrita el hielo, evitando así que la comida se mezcle con el agua o la cocina termine empapada. De hecho, una opción más eficaz es colocar agua caliente en la bandeja y encima poner la placa para descongelar y la carne u otro tipo de alimento.

Son muchas las pruebas que se han hecho sobre este producto para garantizar y comprobar su funcionamiento. Al final, su practicidad fue muy evidente, ya que tanto la carne como el pescado se han podido descongelar en tan sólo 25 minutos. Incluso la carne más gorda, que en media hora ya estaba lista para empezar a cocinarla.

Con las bandejas de descongelación conseguirás que los alimentos estén descongelados en tiempo récord y, gracias a su rapidez, estos productos no estarán demasiado tiempo expuestos a temperatura ambiente, así se evitará la transmisión bacteriana. Aprovecha esta oportunidad y convierte esta bandeja congeladora en el regalo perfecto para familiares y amigos.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 29/12/2020.

