5 maneras sencillas de ahorrar dinero

¿Necesitas ahorrar dinero y ya no sabes cómo? ¿Te cuesta mucho gestionar los ahorros? Entonces no te pierdas los consejos y trucos que te presentamos a continuación. Encontrarás varias recomendaciones que te pueden ser de gran ayuda y productos que te facilitarán poner en práctica los consejos que te damos, así comenzarás a vivir más tranquilo y aprenderás a gestionar el dinero de manera eficiente.

El dinero vuela, eso es una realidad, y muchas veces no nos damos cuenta de cómo ha pasado y qué es lo que hemos hecho para gastar tanto. Es ahí cuando nos vemos apurados a final de mes y vivimos constantemente preocupados por no poder pagar las facturas. Si quieres cambiar esta situación que no te deja dormir, sigue alguno de nuestros consejos a diario y verás cómo las cosas van a ir mejorando poco a poco.

Controla tus ingresos y gastos

El primer paso es controlar tus gastos mensuales. Para ello, especialmente durante el primer mes, debes ir apuntando todo lo que compres o consumas fuera de casa. Es decir, las facturas de la compra, las cañas de cervezas, un café mañanero, etc. Todo debe estar apuntado, de esta forma, a final de mes podrás hacer un balance por categorías, ver en qué es lo que gastas más y decidir de qué puedes prescindir. Quizás ahorrar al mes 80 o 70€ parece poco, pero, a la larga, esa cantidad de dinero te puede salvar perfectamente de un apuro. Para hacer esto te recomendamos, o bien una hoja de Excel si eres más tecnológico, o un libro de cuentas más práctico y específico para gestionar todo tu dinero.

Libreta en español

Libreta en inglés

Establece tu meta de ahorros

Una de las formas más útiles para comenzar a ahorrar es establecer una meta, tener claro un objetivo que te motive y así luches por conseguirlo, como puede ser comprarte un móvil nuevo o irte de vacaciones a un lugar especial. De hecho, muchos expertos recomiendan empezar ahorrando poco a poco para conseguir metas más pequeñas, así te sentirás satisfecho con tu trabajo y te verás preparado para ir a por metas más grandes, como es comprar una casa o un coche.

Infórmate sobre cómo funciona la economía

Tener una mínima base de cultura financiera nos puede ayudar a tomar decisiones más convenientes para nuestro bolsillo. Para ello, te recomendamos un libro escrito por Jordi Martínez Llorente, asesor financiero y autor de Finanzas para frikis. Este libro es la oportunidad ideal de introducirnos en el interesante mundo de las finanzas personales, a partir del análisis de casos de personajes célebres de películas y series. De forma entretenida y llevadera, el autor nos invita a reflexionar sobre la manera en que gestionamos nuestro dinero, al tiempo que nos introduce en los conceptos básicos que nos ayudarán a alcanzar una economía doméstica más saludable. Puedes leerlo de forma gratuita si te suscribes a KindleUnlimited.

Libro

Elige las herramientas adecuadas

Si pretendes ahorrar para metas a corto plazo, te recomendamos utiliza varias cuentas. Como es la cuenta de ahorros o el Certificado de Depósito (que congela tu dinero durante un tiempo fijo, pero a una tasa más alta que la cuenta de ahorros). Por otro lado, puedes acudir al clásico método de la hucha que, aunque no lo parezca, ha sido una solución magnífica para muchos ahorradores. Nosotros te recomendamos dos tipos de huchas: la primera, perfecta para contabilizar tu dinero a medida que lo vas introduciendo en el recipiente; y la segunda, una clásica hucha de cerámica con forma de cerdito.

Hucha

Hucha de cerdito

La paciencia y la constancia son esenciales

Por último, ten paciencia y mantente constante con este estilo de vida. Ahorrando 6 cafés al mes y dos cañas, por ejemplo, te puede suponer un gran ahorro a la larga. Evitar pagar cosas prescindibles es esencial, ya que, muchos de nuestros caprichos son innecesarios y su ahorro nos puede suponer una gran ayuda en un futuro.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 1/12/2020.

