Equipo de escalada: los 7 básicos que no te pueden faltar

Si te encanta escalar en rocódromos o al aire libre no te puedes perder el equipo de escalada que te vamos a presentar en este artículo. Son 7 accesorios y kits básicos que no pueden faltar a la hora de practicar este tipo de deporte, ya que, como todos sabemos, tiene ciertos riesgos, especialmente para aquellos que no se dedican profesionalmente a ello.

Los accesorios que te presentaos son elementos básicos y que probablemente necesites desde el primero momento, por lo que son productos ideales tanto para principiantes como para aquellos que llevan tiempo practicando la escalada. Por otro lado, si tienes algún producto que quieras renovar porque los que tienes están desgastados, echa un vistazo a nuestras sugerencias y sigue disfrutando de este magnífico deporte.

1. Bolsa, correa y bola de magnesio

Nuestra primera recomendación es este kit para principiantes que tiene todo lo necesario para comenzar a escalar en tu centro local de escalada. Incluye una bolsa de magnesio que está disponible en diferentes colores y vale para escalar tanto en interiores como en exteriores. Tiene un bolsillo con cremallera en la parte trasera y un gran compartimento con cierre de cordón para acceso fácil. Con la compra de este kit también recibirás un cepillo y una bola de magnesio.

Kit especial

2. Guantes de escalada

Los guantes que te recomendamos a continuación han sido especialmente diseñados para los amantes de la montaña. Son perfecto para rutas largas en cable de acero y roca, así evitarás que tus manos acaben con nidillos arañados o heridas de más. La zona de las yemas de los dedos está reforzada para garantizar una mayor protección durante la fricción en la roca. Sin embargo, este complemento no es un imprescindible, ya que muchos deportistas prefieren no utilizar guantes.

Guantes de escalada

3. Cuerda de seguridad para escalada profesional

Por otro lado, la cuerda sí que es un elemento muy necesario a la hora de escalar, especialmente si lo haces al aire libre o si acabas de empezar a practicar este deporte. La que te recomendamos está hecha de fibra de poliéster de alta calidad, es resistente, antiabrasión y duradera. Aguanta hasta 2100 kg, por lo que es muy eficaz incluso para otras prácticas, como la caza, la pesca, camping… etc.

Cuerda de seguridad

4. Cinta para los Dedos con óxido de Zinc

Utilizar una cinta deportiva para los dedos con óxido de Zinc puede ser una solución magnífica para garantizar una mayor protección y prevenir posibles lesiones en la zona de las manos. La que te recomendamos es perfecta para hacer escalada, gimnasia, boxeo y otro tipo de deporte en el que suelan utilizar mucho los dedos y las manos.

Cinta para los dedos

5. Arnés para cintura

Nunca está de más tener un arnés para la cintura siempre contigo, así se evitan posibles caídas y golpes peligrosos. Este debe usarse con el anillo de conexión para garantizar la máxima seguridad. Es imprescindible que antes de su uso se compruebe la integridad del arnés. Es el complemento perfecto para las actividades al aire libre que conllevan un mayor riesgo.

Arnés para cintura

6. Magnesio líquido

Sin duda, el magnesio es uno de los elementos que no pueden faltar en el bolsillo de cualquiera que quiera practicar la escalada. El que te recomendamos es extrafuerte y ofrece un agarre único y antideslizante durante el entrenamiento. Su fórmula reduce enormemente la sudoración en las manos y, al mismo tiempo, ofrece el agarre perfecto. Por regla general, el magnesio es la alternativa al uso de guantes.

Magnesio líquido

7. Pies de gato

Por último, en esta lista no podían faltar los pies de gato, un elemento imprescindible para garantizar una sujeción cómoda y segura. Este producto ha sido fabricado con cuero de calidad, y además es transpirable. Cuenta con un cierre de dos velcros que hace que el ajuste sea cómodo y fácil. Por otro lado, destaca especialmente su suela Vibram XS Grip, que aporta una gran adherencia en cualquier tipo de roca.

Pies de gato

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 1/11/2020.

