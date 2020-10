Los 5 productos que más triunfan en el Prime Day de Amazon

Desde hoy y hasta el 14 de octubre tiene lugar el Amazon Prime Day. Dos días de ofertas exclusivas para los miembros de Amazon Prime en todas las categorías de la plataforma. Los usuarios también tendrán descuentos especiales en los servicios Kindle Unlimited, Prime Student, Amazon Music Unlimited y Amazon Business.

Estos están siendo los productos más vendidos en las primeras horas del Amazon Prime Day.

Lenovo IdeaPad 3

Este ordenador portátil es uno de los mejores valorados en la plataforma. Dispone de 8GB de memoria RAM y 512GB de disco duro SSD, además cuenta con procesador Intel Core i5. Su pantalla es de 15,6" y pesa alrededor de 2,5kg. Es un portátil de gama básica, por lo que es más asequible, pero es lo suficientemente potente para trabajar o estudiar online.

Cecotet Robot Aspirador

El robot aspirador de Cecotec está en estos momentos por debajo de los 400€. El modelo Conga 5490 destaca por su tecnología 4 en 1: puede aspirar, barrer, pasar la mopa y fregar, gracias al tanque mixto en su interior que podrá albergar polvos y líquidos.

Patinete y móvil Xiaomi

Con un 33% de descuento, esta oferta es una de las más populares de Amazon en estos momentos. Por menos de 600% podrás hacerte con un pack especial de la marca Xiaomi, que incluye el móvil Xiaomi Mi 10T Pro (con 8GB de RAM y 128GB de capacidad) y el patinete eléctrico de la marca. Este producto todavía no ha salido a la venta, por lo que si eres miembro de Amazon Prime podrás ser de los primeros en disfrutar de este pack.

Xiaomi Mi Note 10

Uno de los móviles mejor valorados de la marca Xiaomi. Este modelo cuenta en estos momentos con un 46% de descuento, y queda en un precio muy asequible para móviles de estas características. Tiene 6GB de memoria y 128GB de almacenamiento. Su pantalla es de 6,47 pulgadas, totalmente HD y apenas pesa 200 gramos, lo que lo convierte en un dispositivo muy cómodo y versátil.

Sega Mega Drive

Los más nostálgicos están aprovechando el Amazon Prime Day para hacerse con esta réplica en miniatura de la consola Sega Mega Drive. Incluye 42 juegos, entre los que se incluyen Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik´s Mean Bean Machine, Toe Jam & Earl, Comix Zone, Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Gunstar Heroes y muchos más… Además, no requiere mayor instalación que conectarlo a la corriente y empezar a disfrutar como lo hacías hace años.

Otas promociones

Kindle Unlimited: Si te suscribes durante el mes de octubre podrás disfrutar de 3 meses de Kindle Unlimited por tan solo 9,99 €. Con esta opción de Amazon, los usuarios tendrán disponibles más de un millón eBooks que podrán leer donde quieran y cuando quieran con la aplicación gratuita de Kindle.

€. Con esta opción de Amazon, los usuarios tendrán disponibles más de un millón eBooks que podrán leer donde quieran y cuando quieran con la aplicación gratuita de Kindle. Prime Student: Esta opción ofrece a los estudiantes universitarios todos los beneficios de Prime, con 90 días de prueba y a mitad de precio de la suscripción Prime habitual , incluyendo un envío rápido y gratuito de millones de productos, películas y series online con Prime Video y más de 2 millones de canciones con Prime Music.

, incluyendo un envío rápido y gratuito de millones de productos, películas y series online con Prime Video y más de 2 millones de canciones con Prime Music. Amazon Music Unlimited: Aprovecha esta oportunidad y consigue 4 meses de Amazon Music Unlimited por tan sólo 0,99€ al mes . Disfrutarás de hasta 60 millones de canciones sin interrupciones y sin necesidad de estar conectado a la red.

. Disfrutarás de hasta sin interrupciones y sin necesidad de estar conectado a la red. Amazon Business: Esta es la mejor opción para los más emprendedores. Satisface las necesidades de compra de cualquier empresa, ya que podrán ahorrar tiempo y dinero descubriendo productos a precios competitivos. Si te suscribes ahora podrás beneficiarte de hasta un 30% de descuento en tu primer pedido de hasta 200€.

La suscripción de Amazon Prime tiene un coste de 36€ al año, y una serie de ventajas asociadas como gastos de envío gratis, envío en un día y acceso prioritario a ofertas flash.