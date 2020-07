Las gafas de realidad virtual mejor valoradas de Amazon

La realidad virtual ya se ha convertido en una de las formas más realistas que tenemos en la actualidad para adentrarnos en un mundo paralelo y sentir como si realmente estuvieron viviendo aquello que vemos.Los usuarios que utilizan este tipo de productos viven una simulación parcial o total del ambiente, siempre dependiendo del modo de uso.

Podrás utilizar las gafas virtuales para algunos cursos formativos, en videojuegos, para visualizar zonas turísticas e, incluso, son una opción magnífica para que los pequeños aprendan jugando. En la actualidad, son uno de los dispositivos más innovadores en cuanto a videojuegos se refiere, podemos experimentar realmente lo que es conducir un coche de Rally o volar entre los edificios, entre otras muchas cosas más. Con estas gafas especiales de realidad virtual podrás sumergirte en una experiencia tecnológica increíble.

Gafas VR compatibles con iPhone y Android

Las gafas de realidad virtual de la marca Bnext ofrecen una experiencia inmersiva visual en un sistema de videojuegos verdaderamente notable. Tan solo tienes que insertar un teléfono inteligente en la parte delantera del producto y elegir el juego que más te guste, experimentarás una realidad de 360 grados donde el único límite es la imaginación. En cuanto a sus funciones técnicas, estas gafas cuentan con correas ajustables, unos botones de ajuste de enfoque y distancia, un sistema de protección para la vista, son compatibles con pantallas de 4 a 6 pulgadas, puede ofrecer una resolución HD, 3D, 720p, 1080p, 4k. Es importante tener cuenta su compatibilidad con los siguientes móviles: 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, Samsung Galaxy, Google phone, HTC, LG, Xiaomi, zmax, One Plus 6s y muchos más.

Gafas VR Bnext

Paquete Lenovo + espada de luz Jedi

Con estas gafas de realidad virtual y tu smartphone descubrirás el desafío de Star Wars Jedi Challenges. Además, con la espada de luz Jedi te convertirás en un maestro del sable láser y afrontarás a los adversarios más peligrosos de la galaxia. Es compatible con varios teléfonos inteligentes, desde iPhone hasta Android. Las gafas de realidad virtual Lenovo Mirage miden 209,2 mm x 83,4 mm x 154,8 mm. Además de las gafas y la espada, la compra de este producto incluye una baliza de rastreo que te permitirá conocer tu ubicación exacta.

Paquete Lenovo

Oculus Go de 64 Gb

Si descargas la app Oculus podrás describir la cantidad de videojuegos, aplicaciones y múltiples experiencias de realidad virtual. Está diseñado para sorprender a todos los jugadores, tiene una óptica HD cristalina, un sonido espacial integrado y gráficos optimizados. Es de última generación y te ofrecerá un campo de visión con deslumbramiento reducido. Además, sus audífonos integrados te transportarán directamente a la realidad virtual. Este producto es autónomo, por lo que no necesita ningún dispositivo adicional. Por otro lado, al ser tener 64 GB de capacidad tendrás disponibles 7 películas HD, 20 juegos y 40 aplicaciones.

Oculus Go

HAMSWAN gafas de realidad virtual

Con estas gafas VR podrás extender la panorámica del teatro FOV hasta 360 grados, por lo que disfrutarás de un efecto increíble para ver vídeos inmersivos en 3D, vistas completas y una experiencia de juego en cualquier momento. Este dispositivo te permitirá disfrutar de una enorme pantalla de 1050 pulgadas a una distancia 3m y con ángulo visual entre 100 y 120 grados. Su diseño es elegante y cómodo, así que podrás estar jugando durante horas.

HAMSWAN Gafas de Realidad

OIVO gafas para Nintendo Switch

Estas gafas de realidad virtual han sido especialmente diseñadas para la Nintendo Switch. Están hechas de materiales EVA y Oxford, por lo que resultan livianas y duraderas. Su optimización HD hará que tu experiencia sea increíblemente especial y la cinta que incluye se ajusta perfectamente a la cabeza. Tan solo tienes que poner el juego que más te guste o YouTube y elegir la opción de “ver en realidad virtual”, por lo que son perfectas para que todo el mundo pueda disfrutar de una experiencia 3D completa.