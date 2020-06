Protecciones deportivas para practicar ejercicio de forma segura

Al empezar a practicar ciertos deportes, la seguridad es un factor importante debido a las posibilidades de caídas y lesiones que puedes sufrir. El uso de patines, skates o bicicleta, entre otros, son de la prácticas en las que más se pueden necesitar protecciones deportivas. Son deportes en los que el equilibrio y la agilidad juegan un papel fundamental, pero esto solo se puede lograr con la práctica, y esto puede tener en consecuencia que vayas a caer al suelo varias veces.

Las protecciones evitan heridas o incluso, en ocasiones, roturas de huesos, esguinces y demás contusiones, por lo que son de vital importancia si aún no te has hecho con el dominio de la técnica necesaria y no tienes la seguridad suficiente. A continuación hemos recogido algunas de las protecciones deportivas más comunes y que pueden ser clave a la hora de practicar tus ejercicios favoritos sin riesgo de hacerte daño.

Rollerblade Juego de protecciones

Se trata de un conjunto de protección de calidad, apto para cualquier nivel de patinador o deportista. Se incluye un par de rodilleras, otro de coderas y otro par de protecciones de muñecas. Las almohadillas están diseñadas anatómicamente para adaptarse al cuerpo. Se aseguran con correas ajustables que demás llevan una marca para diferenciar la parte que va en la izquierda con la de la derecha. Sus materiales exteriores son duros y resistentes para absorber los impactos. Están disponibles en color negro y hay diferentes tallas para elegir.

Casco unisex

El casco es una protección importante ya que un golpe en la cabeza puede acarrear mayores problemas de los que se creen según la zona en la que se reciba el impacto. Este está diseñado con un sistema de ajuste micrométrico para que no quede suelto o prieto de más, lo que causaría molestias o reduciría la acción del casco. Cuenta con una carcasa rígida resistente a los golpes. Está disponible en color negro y en color rosa, además, los usuarios le han dado una valoración de 4,9 estrellas sobre 5.

KRF Guantes de protección

Una de las reacciones más comunes y que salen casi por instinto ante una caída es poner las manos antes de caer, para intentar sujetarnos. En esa situación, la mayoría de veces el primer impacto se lo lleva esa parte de nuestro cuerpo, que a menudo se daña con arañazos y otras lesiones. Para evitar o reducir este tipo de problemas es recomendable también el uso de protectores de mano o guantes de protección. Los que te recomendamos son de tela transpirable y ligera, que deja los dedos al aire hasta la mitad, pero que viene con protección reforzada en la palma de la mano y en la parte de los nudillos, dos de las zonas más expuestas. Puedes escoger entre diferentes tallas para que el producto cumpla mejor su función.

Pantalones protectores

Otra de las zonas que puede recibir impactos fuertes y que a menudo se nos olvida proteger es la parte de la cadera y el trasero. En las pérdidas de equilibrio con patines o skate son usuales las caídas hacia atrás, es por ello que te recomendamos un tipo de protección para la zona que hemos mencionado y una buena forma de cubrir es necesidad es con un pantalón con protecciones. El pantalón se coloca como una prenda normal, que cuenta con tela transpirable pero que además viene reforzado con almohadillas resistentes a impactos que te protegerán la zona de los muslos, el coxix, las caderas y las vértebras lumbares, zonas clave al realizar ciertos tipos de ejercicio. Además, los pantalones están hechos de spandex y fibra, lo que proporciona gran elasticidad para adaptarse a cada uno de tus movimientos.