Las tostadoras, gofreras y sandwicheras más originales (2020)

Al tener que pasar tanto tiempo en casa, buscamos maneras de hacer las cosas de una forma más original y divertida. Una de las áreas que más se presta a que investiguemos y experimentemos es la cocina. A la hora de hacer pequeñas elaboraciones para tomar en el desayuno, las meriendas o incluso como postres, los platos más conocidos y recurrentes son las tortitas, las tostadas, los gofres y los sándwiches.

Con la tecnología y la creatividad, se han desarrollado algunos aparatos para cocinar estas recetas que hacen que tengan formas originales para que, sobre todo a los más pequeños, se les haga atractivo y más entretenido participar para hacerlos. No te pierdas esta lista de tostadoras, gofreras y sandwicheras más originales que puedes encontrar en Amazon.

Tostadora Darth Vader

¿En casa sois fans de Star Wars? Entonces eta tostadora es para vosotros. Se trata de una tostadora con la forma de la cabeza de Darth Vader, cuyo interior está compuesto por dos ranuras para las tostadas. Además, los conductos que calientan el pan están colocados en forma de las letras que componen las palabras Star Wars de modo que cuando lo saques podrás leerlas en tu tostada. Cuenta con regulador de la temperatura y la carcasa es fría al tacto para evitar quemaduras.

Sandwichera Grill

Se diferencia de las sandwicheras más tradicionales en que esta no viene con la forma predeterminada de las rebanadas de pan, si no que está formada por dos planchas con rayas que lo tuestan. Así tienes la oportunidad de colocar las rebanas del tamaño que prefieras e incluso puedes usarla como plancha para otros alimentos que no sean sándwiches, como perritos calientes, croissants, e incluso para hacer carne a la plancha. Tiene 750 W de potencia, asa con tacto frío y sus placas son antiadherentes.

Gofrera-crepera con molde de dibujos

Este aparato es una original idea para preparar tus gofres o tortitas dándoles formas diferentes, que resultarán divertidas y bonitas a los más pequeños. La máquina admite masa tanto de gofres como de tortitas, bastará con que la eches en el molde sin salirte, la cierres y esperes unos minutos a que esté listo. Las placas que cocinan son antiadherentes y cuentan con 7 huecos para verter la mezcla, con formas como un perro, un gato, una concha o una cara sonriente. Los materiales con los que está fabricado son aptos para estar en contacto con alimentos y resisten el calor y muchos usos.

Tostadora con nueve niveles de tostado

En esta ocasión se trata de una tostadora tradicional de gran calidad, cuenta con 1500 W de potencia, ranuras largas y anchas ideales para cuatro rebanadas de tu pan favorito, sea del tipo que sea. La gran ventaja de este modelo de tostadora es que incluye una pantalla LED en la que puedes comprobar el proceso de tostado, algo clave ya que puedes seleccionar entre hasta nueve grados de más a menos tostado. También tiene función de descongelado, recalentado y cancelar, que se activan con tres botones. Es un aparato fácil de usar, y también de limpiar, que no puede faltar en tu cocina.

Gofrera para forma de corazón / forma de pez

Los gofres son uno de los dulces más deseados por la sencillez de su receta y su sabor. Además se pueden combinar con todos los ingredientes que imagines, chocolate, nata, caramelo, frutas, siropes, mermeladas… Para que resulten aún más atractivos, no solo al paladar, sino también a la vista, hay varias opciones de gofreras con diferentes formas. Aquí te dejamos dos ideas, una que los cocina en forma de corazón y otra en forma de pez. Ambos aparatos cuenta con placas de calor antiaderentes y materiales aptos para el consumo alimenticio, además de estar diseñados de forma que su uso es muy cómodo.

Cortadores de formas

Si la creatividad es lo tuyo y no te es suficiente con los aparatos que te hemos recomendado, otra opción que puede seer muy útil es usar cortadores de alimentos. Los hay de muchas formas y tipos, ya sean de acero inoxidable o de plástico, con formas de animales, de estrella, de corazones, de juguetes…Te recomendamos un kit completos con varios tipos de cortadores para que puedas variar todo lo que quieras. Lo ideal es que cocines tus tostadas, gofres, tortitas o sándwiches y que, cuando se hayan enfriado un poco, procedas a hacer el corte. También te pueden servir como cortador de galletas antes de hornearlas, para dar una forma más atractiva a la fruta o para cualquier alimento que imagines.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 03/05/2020.