Atriles y soportes para teletrabajar, leer o ver tus series favoritas

Aunque la mayor parte de la actividad laboral ha sido restringida, aún quedan servicios mínimos y labores que se pueden seguir desarrollando mediante teletrabajo. Además, algunas de las actividades que más realizamos como pueden ser leer, ya sea en libro físico o digital, ver películas, series o jugar en el ordenador nos hace adoptar posturas que al final terminan cansándonos, o hacen que nos duela el cuello y la espalda.

Si necesitas modificar la posición de tus dispositivos o libros, o si quieres estar tumbado en tu cama o sofá mientras haces alguna de las actividades que hemos descrito antes, una buena opción es hacerte con un atril o soporte adaptado a tus necesidades. A continuación te presentamos algunos de los atriles y soportes que mejor te pueden venir tanto para el trabajo o el ocio.

Soporte-mesa portátil de madera

Este producto te resultará muy útil si eres de esas personas que pasan el día pegado a un ordenador portátil. Se trata de una mesa de madera de bambú portátil, ligera y sólida. Cuenta con cuatro patas que extendidas al máximo miden 10 cm, y la superficie del tablero es de 55 x 35 centímetros, espacio suficiente para trabajar con cualquier ordenador portátil o con otros elementos como cuadernos o tablets. Se puede reclinar en cinco niveles distintos según necesites. Además incluye ventilaciones en el tablero para evitar recalentamientos de los dispositivos, y un pequeño cajón lateral en el que poder guardar auriculares o pequeños cables y USB.

Atril ajustable

En caso de que estés mucho tiempo sentado a una mesa, este soporte es el oportuno. Proporciona posibilidades de colocación perfecta para mirar a pantalla, ayudando a aliviar dolores de espalda, rigidez de cuello e incluso ayudando a mejorar la posición de los brazos. Puedes ajustarlo en seis niveles diferentes: 15º, 20º, 25º, 30º, 34º y 40º de inclinación según necesites. Soporta peso de hasta 20 kg y está hecho de una resistente aleación de aluminio, además de contar con protecciones y almohadillas diseñadas para no dañar ni rayar tus dispositivos. Es antideslizante, portátil y apto para muchos tipos de ordenadores, tablets o libros.

Soporte de mesa plegable

Este producto se puede utilizar como estación de trabajo portátil, mesa multiusos, escritorio portátil o soporte en general para lectura. El tablero es totalmente liso y su reclinación puede ajustarse desde 0 a 30º, te asegurarás tu comodidad según la tarea que vayas a realizar. Incluye soportes antideslizantes y es apto para usar en cualquier estancia de la casa, incluso en el exterior, y es útil tanto para niños como adultos.

Soporte para lectura

Un elemento más tradicional, basado en los atriles clásicos. Hecho de madera ecológica, está diseñado para sostener libros de todo tipo, aguanta hasta los más pesados y puedes usar también tablets, e-books, lienzos y hasta partituras. Las pinzas que incluye lo sostendrán con fuerza pero sin dañar las pantallas o las hojas. Puede ser utilizado en cualquier parte ya que, al poderse plegar, se puede guardar y transportar fácilmente. Ayuda a disminuir las malas posturas y prevenir el dolor de espalda y de cuello.

Book Seat

Este soporte es más original que los anteriores pues no está hecho de materiales rígidos. Se trata de una especie de saco de ante sintético, con relleno mullido y antimanchas. Se ajusta a cualquier superficie, sea o no plana, pesa lo justo para tener estabilidad y puedes colocarlo en diferentes posiciones. Te servirá para sostener dispositivos no muy pesados, especialmente libros, móviles o tablets, perfecto para cuando estás tumbado o recostado. Cuenta con un bolsillo ideal para guardar tus gafas, bolis o auriculares, y con un asa para colgarlo o transportarlo fácilmente.

Relazadays mesa portátil

Este soporte va un poco más allá de los que te hemos presentado. Consiste en una mesa portátil para trabajar, leer o sostener cualquier cosa que necesites y no supere los 10 kg. La diferencia es que tiene patas con ruedas y un barra larga que permite colocar el soporte a la altura de la vista desde el suelo. Podrás acercarlo a la cama y ajustarlo de forma que puedas usar el soporte sin que toque la cama. También puedes darle uso colocándolo cerca del sofá, de un sillón, etc. Sirve como atril clásico y se puede girar hasta 180º e inclinar en dos direcciones.