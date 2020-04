Accesorios para el pelo que serán tendencia esta primavera-verano 2020

Los accesorios de pelo que no pueden faltar en tu armario

La moda es algo cíclico, cambiante y que tiene muchas áreas para tener en cuenta. Normalmente la que acapara toda la atención es la que tiene que ver con la ropa pero, últimamente, los complementos también están ganando protagonismo. En este artículo queremos hablarte concretamente de los accesorios para el pelo. Esta parte de nuestro look a veces es olvidada y dejamos el cabello de una forma que no nos moleste y nos quede medianamente bien, pero podemos ir más allá si le agregamos algún accesorio que le dé vida y personalidad a nuestro atuendo completo. A continuación te dejamos la lista de los accesorios para el pelo que no pueden faltar en tu armario para lucirlos en la próxima temporada primavera-verano.

Diademas

Pueden ser de raso, terciopelo, de flores, de perlas, tipo ‘joya’… Hay tantas opciones dependiendo de material, el tamaño o la forma que no sabrás cuál elegir y querrás hacerte con todas. Son perfectas para darle un toque de distinción a un look sencillo y un buen accesorio para completar un atuendo de fiesta. Además es apto para todos los tipos de cabello, sea corto, largo, rizado, liso, ondulado… También aportará comodidad al despejar el pelo de tu cara sin renunciar a lucir pelazo. Aquí tienes algunas ideas.

Lazos y pañuelos

Han sido protagonistas de cuellos de camisas, cinturones e incluso como detalles en mangas. Ahora siguen para quedarse en nuestro pelo. Pueden colocarse en un recogido como un moño o una coleta, dejando que caiga algo de tela. También puedes usarlos en forma de diadema y colocar la lazada en parte superior de la cabeza o en la inferior, dejando que asomen los rabitos.

Respecto al material y el aspecto, no hay límite. Puedes usar el tipo de tela que te sea más cómoda, una brillante como el satén o elegante como el terciopelo siempre serán buenas opciones. Respecto al color, elige tono vivos que hagan contraste con tu tono de pelo y juega con estampados diferentes.

Pasadores

Una moda al alcance de las más atrevidas. Pueden recordarnos a esas pinzas que se ponían de niñas para recoger los pelillos cortos y rebeldes, pero lo cierto es que el complemento que, aparentemente puede ser infantil, ha resurgido y se ha reinventado en el tono más chic y sofisticado que podrías imaginar. Se llevan extra grandes, que recojan una gran cantidad de pelo y con perlas, piedras u otros adornos que destaquen. Juega con ellos para darle protagonismo a tu peinado y combínalo con el resto de la ropa en clave más minimal.

‘Bucket hat’

Otro de los accesorios de moda y que puede parecer difícil de llevar es este tipo de sombrero, parecido a los que se llevan de safari. Como toda prenda, puede favorecer más o menos, pero lo cierto es que hará de tu look algo más personal y atrevido. Los hay más finos o gruesos, y la versión de tela impermeable será perfecta para esos días de lluvia en los que necesitas proteger tu pelo de la humedad sin dejar de ir cómoda y a la moda.

Velos

En este caso se trata de un accesorio más enfocado a las grandes celebraciones como bodas, galas u otras fiestas. La clave está en usar un velo cogido a una diadema o tocado, que sea discreto y de pequeño tamaño para que no logre cubrir toda la cara. Además, quedará mejor si la tela de la que esté hecho tiene cuerpo y es de rejilla o semitransparente, pues dará volumen al look. Un detalle atrevido pero que marcará la diferencia entre el resto de estilismos. Este ejemplo puede ayudarte.

Boinas

El complemento que consigue trasladar nuestra mente a la mismísima ciudad de París. Es perfecto para llevar tanto en el día a día como para una ocasión informal con amigos, familia o en una cita. Puedes elegir la versión más tradicional: la boina negra con rabito, algo abombada o elegir uno de los diseños diferentes que ofrece el mercado de la moda actualmente. Todo está en tener imaginación e ir probando los modelos y colores que más te favorezcan.