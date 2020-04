6 ideas para organizar tu tocador de maquillaje

El tocador de maquillaje se ha convertido en una tendencia decorativa muy de moda entre los amantes del maquillaje y el estilo. Hay personas que prefieren utilizarlo únicamente para adornar la habitación, ya que es un elemento muy elegante, sin embargo, la mayoría se aprovechan de su función principal: arreglar el tocado, tal y como indica su nombre. Es decir, está ideado para sentarte frente a él para maquillarte, arreglarte el pelo o echarte cremas. Así estarás más cómodo que en el baño, dado que te puedes sentar mientras te arreglas y, además, aprovechas el espacio y la luz natural.

A continuación te mostramos los mejores productos para decorar y crear tu tocador de maquillaje, con él conseguirás tener a tu disposición los cosméticos y accesorios que necesitas a la hora de arreglarte.

1. Bombillas LED para el espejo

Es imprescindible contar con luz suficiente a la hora de maquillarnos y retocarnos, de esta forma no nos perderemos ningún detalle de las imperfecciones de nuestro rostro. Es recomendable situar el tocador en un sitio luminoso para aprovechar la luz del día, pero si queremos arreglarnos justo cuando ya ha anochecido tenemos que acudir a la luz artificial. Con este kit de bombillas LED al estilo Hollywood podrás conseguir el brillo que necesitas en todo momento: cuenta con diez niveles ajustables entre 3.000K y 6.500K. Este paquete incluye diez bombillas con una fuerte cinta adhesiva redonda de doble cara, duradera y fácil de instalar.

Bombillas LED

2. Espejo con luces

Si no tienes un espejo en el tocador y estás pensando en comprar uno, no te pierdas este con luces LED incorporadas. Su luz cálida y el brillo ajustable conseguirán un reflejo claro y luminoso para una aplicación de maquillaje más natural. Su diseño es inteligente: con el control táctil podrás apagar y encender las luces tocando únicamente el sensor en la pantalla, y con la función de memoria recuperarás el nivel de brillo que habías dejado antes de apagar el artilugio. La base de este espejo es de metal, lo cual garantiza solidez y calidad.

Espejo con luces

3. Organizador de maquillaje

Maquillarse se ha convertido en una rutina de belleza, y por ello es útil tener organizados todos nuestros productos y cosméticos. Con este organizador de maquillaje de 360º podrás tener a mano todo lo que necesites. Cuenta con una gran capacidad y es ideal para productos para el cuidado de la piel y otros accesorios como lápices de ojos, esmalte de uñas, brochas y mucho más.

Organizador de maquillaje

4. Organizador para sombra de ojos

Las paletas de sombras de ojos ocupan mucho espacio, por eso es recomendable tener un organizador que te permita colocarlas en el mismo lugar. El que te presentamos tiene cinco compartimentos de diferentes tamaños en los que podrás colocar verticalmente tus sombras de ojos y polvos para la cara. Las ranuras están dispuestas de forma gradual para facilitar la extracción de los productos sin ningún tipo de complicación.

Organizador para sombra de ojos

5. Colgador para joyas

Aparte del maquillaje, no nos podemos olvidar de las joyas, un elemento esencial para ocasiones especiales. Según nuestro look, podemos optar por ponernos accesorios más o menos elegantes, como anillos, pulseras, collares, pendientes… Sin embargo, todos estos pueden ser de mucho valor, por lo que es importante contar con un elemento en el que podamos guardarlos para no perderlos o dañarlos. En este joyero con 3 barras de diferentes niveles podrás colocar tus colgantes sin que se enreden y tener tus anillos y pulseras a mano. En cambio, si prefieres dividir tus joyas según su tipología, existen expositores de pulseras y organizadores para anillos y pendientes perfectos para distribuir todo de forma más ordenada.

Colgador para joyas

6. Botes para bastoncillos y discos desmaquillantes

Los bastoncillos y los discos desmaquillantes son elementos fundamentales a la hora de pulir nuestro maquillaje. En el caso de los discos, estos se suelen utilizar más a la hora de desmaquillarnos, por eso no pueden faltar en nuestro tocador. Si quieres tenerlos ordenados y colocados en un sitio práctico, no te pierdas estos organizadores con diseño elegante y funcional. En estos botes hechos de plástico podrás guardar hasta 100 bastoncillos y 80 discos de algodón. Reduce el desorden de tu tocador y organiza todos los productos que necesites para tenerlos siempre a tu alcance.

Botes para bastoncillos y discos desmaquillantes