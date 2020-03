Los mejores productos desinfectantes para prevenir el coronavirus

La situación actual debida al Covid-19 está haciendo que debamos cuidar al máximo nuestra salud y la de las demás personas. Aunque lo más recomendable es que no salgamos de casa más que para lo estrictamente necesario, ni tengamos mucho contacto con otras personas para evitar contagios y propagación, si lo hacemos, es necesario que adoptemos las medidas recomendadas por la OMS. Una de ellas es mantener nuestras manos y cara limpias y desinfectadas, sobre todo si hemos estado en contacto con elementos de la vía pública o con otras personas. Una buena forma de conseguir esto, además de lavándose con agua y jabón, es usar líquidos que desinfecten. A continuación te presentamos algunos productos desinfectantes que puedes usar, tanto para dentro como para fuera de casa.

Con alcohol

Gel hidroalcohólico

Un gel desinfectante que no necesita de aclarado y se seca rápidamente. Limpia a fondo e higieniza manos y otras superficies cutáneas. Contiene alcohol y tensoactivos.

Sin alcohol

Toallitas desinfectantes sin alcohol

Este dispensador de toallitas tiene tapa y es perfecto para usos puntuales. Además, no es agresivo con la piel ya que no lleva alcohol. Las toallitas son desechables para asegurar que no se expandan las bacterias.

Gel antibacteriano

Del mismo modo que con el gel hidroalcohólico, este líquido desinfectante no requiere aclararse con agua y con el movimiento de manos al repartirlo, se irá secando. La sensación que deja en las manos es suave y fresca al mismo tiempo que protege de la mayoría de microorganismos.

Desinfectantes para las manos, suaves con la piel

Gel desinfectante con Aloe Vera

Si queremos protegernos de las bacterias pero sin dañar nuestras manos ni resecar la piel, lo mejor es utilizar un desinfectante que sea suave y lleve componentes que hidraten. Este en gel lleva alcohol para desinfectar y Aloe Vera y vitamina E para contrarrestar lo agresivo del acohol, que aportará a la piel suavidad y protección.

Jabón Isdin antiséptico

Para mantenernos alejados de infecciones y microorganismos también podemos hacer uso de un jabón efecto antiséptico, apto para todo el cuerpo. Viene con un cómodo dispensador para su fácil aplicación. En este caso sí se necesita aclarado con agua y secado, es perfecto como forma de higiene preventiva y aporta protección cutánea por su PH ácido fisiológico.

Los mejores desinfectantes para el hogar

En este caso ambos limpiadores para el hogar proporcionan un lavado a fondo y desinfección del 99,9 % de las bacterias que pude hacer en casa. Son aptos para suelos y otros tipos de superficies como mesas, sillas, encimeras… No contienen lejía por lo que no mancharán la ropa ni desprenderán vapores dañinos. Además, proporcionan un agradable y ligero aroma fresco, ideal par cualquier zona de la casa, incluso las expuestas a bebés y personas mayores.

Limpiahogar Sanytol

Asevi desinfectante limpiador

Desinfectante para la ropa

Sanytol para ropa

Si seguimos hablando del entorno dentro del hogar, desinfectar la ropa también es una tarea importante, ya que las bacterias pueden quedar adheridas a ella si hemos estado cerca o en contacto con alguien infectado. Este desinfectante textil de Sanytol, también sin lejía, elimina los malos olores y los gérmenes o microorganimos. Se puede usar a cualquier temperatura y en cualquier tipo de ropa.

Desinfectante para los animales

Zotal desinfectante

Se trata de un producto con alta capacidad desinfectante, puede ser utilizado para instalaciones tanto de uso domestico como profesional. Debe diluirse en agua según las instrucciones ya que si se aplica directamente puede dañar algunas superficies. Tiene propiedades microbicidas, fungicidas y desodorizantes, por lo que es ideal para zonas donde haya mascotas para prevenir cualquier tipo de infección y eliminar malos olores, ya que aporta aroma a limón.