Menaje del hogar, cosas para casa que no te pueden faltar

Nuestra casa es el espacio más íntimo, donde intentamos tener y colocar todo a nuestro gusto. Los muebles, electrodomésticos y aparatos electrónicos y en definitiva el menaje del hogar es una de las partes cruciales para equipar bien nuestra casa, pero siempre faltan algunos detalles útiles para terminar de tener las necesidades cubiertas. Esos pequeños utensilios a veces se pasan por alto, pero para que esto no ocurra, te ofrecemos una recopilación de algunos artilugios que te vendrá muy bien tener a mano.

Quitapelusas eléctrico

Es inevitable tener algunos artículos de tela que producen pelusas o 'bolitas' y dan la sensación de viejo o desgastado. Existen algunos trucos como pasar un rodillo con pegatina o rasurar las superficies con una cuchilla, pero lejos de ser totalmente eficaces, además son engorrosos, pueden dañar el tejido. En su lugar la mejor opción es un quitapelusas eléctrico o a pilas, este de Solac ofrece las dos opciones. Con él podrás ajustar la velocidad y los niveles de apurado según la tela sobre la que lo vayamos a usar. Además, tiene un depósito donde quedarán todos los residuos para desecharlos cuando esté lleno, facilitando su uso continuado. Su diseño es ergonómico, cómodo y ligero.

Cesta multiusos

Esta cesta va más allá de su uso como frutero en el menaje del hogar. Su diseño de barillas acabado en una base firme y una apertura amplia lo hacen adaptable a cualquier mesa o encimera. También se puede colocar como elemento de decoración introduciendo otros adornos que no sean frutas o verduras. Puedes elegir entre el color negro o blanco según combine con los tonos de tu hogar.

Organizador para sofá, cama o sillón

Ya sea para relajarnos o para trabajar desde casa, tener los elementos necesarios a mano es un plus para nuestra comodidad y eficiencia. Este organizador que se puede colgar en los laterales de la cama, de un sofá o de un sillón, es perfecto para tener ordenados y localizados los mandos a distancia, tu teléfono móvil, unas gafas, la prensa, la tablet, tu libro favorito,etc. Al ser de fieltro se adapta a varias superficies y es agradable al tacto. Puede ser un gran aliado si no dispones de mesita auxiliar o si no quieres ocupar mucho espacio.

Altavoz Echo Dot

El altavoz inteligente más popular del momento te ayudará en muchas ocasiones dentro del hogar gracias a Alexa. Tiene varios diseños disponibles que se adaptarán a cualquier tipo de decoración de la casa. La asistente por voz tiene variedad de skills con los que puede contestar a preguntas, narrar noticias, configurar alarmas o informar del tiempo. Además, podrás reproducir en streaming cualquier tipo de música a través de plataformas digitals como Amazon Music, a la que te puedes suscribir mediante el siguiente botón.

Filtro para lavabo, fregadero o ducha

Un producto poco atractivo pero que te ahorrará muchos quebraderos de cabeza. Con este filtro evitarás obstrucciones por acumulación de pelos, alimentos u otros residuos del uso diario. Se ajusta sobre la mayoría de desagües de bañeras, duchas, lavabos, fregaderos y pilas. Al estar fabricado en acero inoxidable dura mucho tiempo y resiste el agua a sus diferentes temperaturas. Cuando esté lleno bastará con sacarlo de su lugar y volcarlo en el contenedor correspondiente.

Manta de doble cara

Todavía quedan varias semanas de frío y por ello, uno de nuestros aliados para los momentos de relax en el sofá es una buena manta. Te proponemos esta de diseño reversible: por un lado es de franela y por otro de Sherpa de felpa que le aportan suavidad y confort. Calienta en momentos y también puedes llevarla a tus viajes ya que solo pesa 1,4 Kg y mide 150x200 cm. Su aspecto también es agradable y le dará un toque hogareño y cálido a tus estancias.

Organizador de ropa

En la línea del orden y de facilitar las cosas, este organizador de ropa te permitirá tener tus prendas bien dobladas, sin arrugas y visibles para encontrarlas fácilmente. Las baldas son de material resistente, antideslizante y con protección antihumedad, de modo que dentro de tu armario estará todo bajo control. Olvídate de descolocar toda tu ropa al buscar la prenda que quieres con este organizador que además es 100% reciclable.

Candelabros geométricos

Si eres un amante de las velas pero te gustaría colocarlas de un modo diferente, unos candelabros geométricos dan un toque especial a la decoración de tu hogar. Este es un pack que incluye uno de mayor tamaño que el otro, para combinarlos con diferentes velas. Están hecho de metal con acabados dorados, antióxido y fáciles de limpiar. Son fáciles de colocar y debido a su base estable no se vuelcan con facilidad.

Mantel de tela

Para dar un toque diferente a las mesas de tu comedor, cocina, salón o jardín, puedes probar a utilizar un mantel elegante que combinará con casi cualquier ambiente. A la vez que decora, protege las superficies de manchas, arañazos o incluso algún golpe. Está fabricado con algodón y lino por lo que resulta suave y resistente, también es antiarrugas y se puede lavar a mano o a máquina, proporcionando una larga vida útil.

Organizador para cosméticos

El baño es esa estancia de la casa en la que a veces empezamos a traer nuevos productos de cuidado e higiene que ya no sabemos donde poner. Un remedio ante este problema es hacerte con un organizador compacto pero con diferentes compartimentos para que puedas distribuir y colocar tus cosméticos, maquillaje y productos de cuidado personal de la manera que resulte más cómoda y accesible. El que te ofrecemos incluye cajoncitos y diferentes separaciones de almacenaje. Puedes elegir entre varios tamaños y colores y también son aptos para colocar en el dormitorio, vestidor, etc.

Bandeja de piel sintética

Perder las llaves, los auriculares o esa nota que apuntaste rápido en un papel es algo que nos puede ocurrir a todos. Para esas cosas que no sabes bien dónde colocar, es bueno destinarles un lugar fijo para intentar colocarlas siempre en el mismo sitio y que nos sean más fáciles de localizar. Una bandeja o base que imita a la piel , es un espacio pequeño de almacenaje perfecto para colocar en la entrada de tu hogar para dejar llaves, mandos de puertas, monedas o elementos pequeños que no tienen un sitio concreto para guardarlos. Tiene forma cuadrada con broches que permiten que se expanda si se necesita más espacio y para limpiarla basta con pasarle un paño húmedo.

Estante intermedio

Con esta cesta-estante que se puede colgar de cualquier balda, ampliarás tu espacio de almacenaje y crearás espacio de la nada, sin necesidad de hacer agujeros ni usar herramientas. Es perfecta para aprovechar esos espacios “perdidos” debajo de otros estantes y su rejilla permite sostener un peso considerable. Úsala en la cocina, en el despacho, en el baño, en el vestidor… Es tan útil y fácil de adaptar que lo querrás colocar en todas partes, ademas combina con los colores que más te apetezcan eligiendo entre el blanco, el plateado y el cobre.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 07/01/2020.