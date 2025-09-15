Horóscopo semanal de Tauro: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Tauro, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 15, es un día importante, hoy ese viaje con las amistades y personas a las que quieres favorecer en tus proyectos, es necesario el consenso entre todas las reglas que hoy vais a seguir en esta actividad.
El martes día 16, es un momento especial para mantener una buena conversación y también que surjan grandes ideas para tus creaciones para las actividades profesionales y personales.
El miércoles día 17, tendrás una jornada especial en la cual podrás mantener la cercanía y las conversaciones con las amistades y podrás ocuparte de las actividades en conjunto con ellos.
El jueves día 18, será un día para que puedas conseguir las metas que persigues y a la vez recibir los elogios de los demás por tu buen hacer y tu constancia.
El viernes 19, es un momento para mantener un ambiente agradable y armonioso a tu alrededor, y especialmente con la familia y personas cercanas a las que quieres.
El sábado día 20, será una jornada muy divertida y que disfrutarás con amistades cercanas y familiares con los que te encanta pasar tiempo y conversar alegremente y de forma distendida.
El domingo día 21, es un momento muy especial para mantener las metas que tienes preparadas con amistades de confianza y cercanas en vuestras actuaciones en conjunto.