Horóscopo semanal de Piscis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 15, esta jornada será ideal para sentirte cerca de las amistades fieles. Y tu sensibilidad captará quién necesita ayuda en estos momentos. Estás en un marco muy intuitivo y sensible.

El martes día 16, aprovecha este día para disfrutar de tus hijos o de las ideas creativas y especiales que tendrás para tus actividades y que darán vida a tus proyectos.

El miércoles día 17, lo más divertido de este día será el ánimo que repercutirá en todas las amistades que estarán hoy junto contigo. Es un momento para distenderse y disfrutar.

El jueves día 18, será un día muy simpático en el cual sentirás más confianza y acierto en tus actuaciones. Y por ello los demás te felicitarán.

El viernes 19, lo mejor del día será crear un ambiente agradable y equilibrado, principalmente con los que te rodean y con las personas con las que más coincides y tienes relación en la familia.

El sábado día 20, es un día para planificar una reunión agradable y amistosa con las personas que siempre están más cerca y mantenéis el trato amable y la diversión conjunta.

El domingo día 21, podrás sentirte con mayor sensibilidad, lo que te ayudará a captar con tu percepción cómo son los demás para tratarles de la forma correcta. Esto será muy importante en tu vida.