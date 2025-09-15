Horóscopo semanal de Libra: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 15, es un día para mantener la tranquilidad y el orden en todo lo que realices y deseas de forma personal o profesionalmente. Lo más importante es mantener el orden y la cordialidad.

El martes día 16, será un día especial en el cual todos notarán que vas a destacar por tu buen hacer en tu principal actividad del día. Así que disfruta.

El miércoles día 17, podrás mantener la cercanía con la comunidad en general o con las amistades que formáis parte de un grupo en común, llevándose a cabo de forma agraciada.

El jueves día 18, será un día muy movido en el cual podrás realizar una excursión o un pequeño viajecito con el que disfrutes, ya sea en soledad o con amistades cercanas.

El viernes 19, te llamarán la atención las comunidades o grupos que ayudan a los demás y por ello intentarás organizar alguna acción relacionada con el mundo de las ayudas humanitarias.

El sábado día 20, es un momento para poner el mayor énfasis en tus metas y en la vida social; ya que conocerás a personas importantes para ti.

El domingo día 21, presta atención ya que este día será muy brillante para tu creatividad e ingenio. También podrás preparar a última hora una jornada ideal y romántica con la pareja.