Horóscopo semanal de Leo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre del 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 15, lo más importante de este día será mantener la constancia y la armonía a tu alrededor y con las personas con las que coincides normalmente; también con la familia.

El martes día 16, será una jornada ideal con una gran sensibilidad de cualquier tipo de arte o de creación artística que podría florecer para las nuevas actividades.

El miércoles día 17, tendrás la energía y vitalidad de mantener la capacidad de organizar nuevos proyectos que quieres iniciar en esta jornada de forma innovadora.

El jueves día 18, hoy será una jornada muy creativa y con reuniones amenas y divertidas. Si quieres organizar una velada romántica es un día elegido.

El viernes 19, tendrás una gran inventiva y a la vez mucha creatividad ya que estarán marcadas las líneas en tus acciones prácticas a través de tu inspiración tan potente y marcada.

El sábado día 20, la sensibilidad y la capacidad de percepción será de gran ayuda en tus actuaciones personales y en la cercanía con los demás, especialmente con las amistades cercanas.

El domingo día 21, disfruta lo que puedas de las amistades y soluciona esos malentendidos de días atrás. Es importante aclarar todo aquello de una forma amable y amistosa para que no influya en otros tratos que mantenéis.