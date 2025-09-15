Horóscopo semanal de Escorpio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Escorpio, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 15, será una gran jornada llena de actividades y de diferentes encuentros con personas con las que sueles mantener amistad y confianza. Tendrás una gran genialidad y nuevas ideas para tus proyectos.
El martes día 16, es un momento especial para disfrutar de una reflexión en tu vida en la que necesitas dar un giro a la misma.
El miércoles día 17, es un día para preparar las metas principales que estás manteniendo en estos momentos con amistades y asociados de forma unida y con un buen ambiente.
El jueves día 18, aprovecha este día para terminar tus asuntos personales relacionados con actos profesionales. Y haz un recuento de tus ahorros y de las ideas que tienes para ellos.
El viernes día 19, lo más importante hoy es que estás terminando un ciclo y que por fin podrás presentar tus acciones para que los demás reconozcan que has hecho un trabajo estupendo y te sientas feliz y pleno.
El sábado día 20, estás en un momento en el cual la forma de reflexionar y mantener lo importante en primer lugar es lo principal del día. Además, podrás planificar un viaje interior o una escapada para relajarte.
El domingo día 21, la calma y el orden te ayudarán a organizar los principales actos de esta semana; así que mantén la serenidad y el perfeccionismo.