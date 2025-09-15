Horóscopo semanal de Acuario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Acuario, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 15, hoy tu gran percepción te ayudará principalmente para conocer mejor a las personas, y también puedes realizar una reflexión que te lleve a conocerte mejor y a ampliar tus dones.
El martes día 16, es un momento especial en el cual lo principal será que mantengas la generosidad y la alegría en un ambiente agradable y armonioso con la familia.
El miércoles día 17, es el momento de ayudar a las personas cercanas que necesitan de tu apoyo. Tus iniciativas y altruismo serán muy importantes para ayudar a personas que te necesitan y que precisan de tu apoyo.
El jueves día 18, es un tiempo especial para compartir conversaciones y coordinación en los distintos grupos que tienes en tu vida, ya sean de trabajo, amistad o de cualquier tipo.
El viernes 19, hoy es un día especial para que formes parte de la calidad y el apoyo a tus amistades y a las personas cercanas y/o a la pareja para ayudarlas en sus asuntos principales.
El sábado día 20, lo principal en estos momentos es mantener la serenidad y el bienestar, tanto a nivel físico como anímico. Y así será beneficioso para ti y para todos los que te rodean.
El domingo día 21, estás ante un día muy dinámico y que te ayudará a crear un gran movimiento en tus actuaciones que te servirá para ser el centro de los demás.