Horóscopo semanal de Acuario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 8, será un día muy divertido en el que te reunirás con amistades afines y podréis conversar de todos los sistemas que os gustan y con los cuales os divertís bastante.

El martes día 9, necesitas que los asuntos del día salgan de la forma precisa en la que los estás organizando en tu pensamiento. De esta forma será todo más sencillo.

El miércoles día 10, será un día en el que podrás mantener tu creatividad e ingenio de una forma increíble y ello te ayudará también a tener una velada romántica con la pareja.

El jueves día 11, hoy será un día muy movido en el que podrás desplazarte a otros lugares, hoy para mantener todos los proyectos que tienes en marcha.

El viernes 12, es un momento ideal para que reflexiones sobre aspectos importantes de tu vida para crear una nueva escala en lo que es más importante o lo que de verdad merece la pena.

El sábado día 13, atiende bien todo lo que tiene que ver con la economía y las inversiones para llegar a acuerdos con las personas con las que los mantienes.