Horóscopo numerológico de hoy, jueves 4 de septiembre: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que te ocupes de asuntos de inversiones y economía con la familia. El ambiente tendrá que ser agradable. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, Tierra y Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos de TIERRA y los que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Azul Celeste, Platino y Verde.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Azul Celeste, Platino y Verde, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: las bases familiares tendrán que ser cordiales y también basadas en el cariño y en la unión entre todos

ATENCIÓN: lo principal ahora es que tus ideas sean geniales y que el cariño que mantienes con los demás sea sincero.

Numerología por signos del 4 de septiembre

ARIES: Será un día espléndido para desarrollar todas tus actividades de una forma dinámica y brillante.

TAURO: tu gran percepción para captar los más pequeños detalles te vendrá muy bien y podrás poner en común tus opiniones con otras personas manteniendo la intuición de forma segura.

GÉMINIS: será un día bastante movido en el que podrás realizar algunas actividades que servirán para utilizar tu genialidad y tu inspiración.

CÁNCER: En estos momentos será muy importante la cercanía y el agradecimiento hacia las buenas personas cercanas y familiares queridos.

LEO: hoy es un día especialmente indicado para que el ingenio y la creatividad surjan de forma extraordinaria en tus actividades.

VIRGO: en este día aprovecha tu dinamismo y la energía para poder realizar más actividades de las que tenías previstas en principio.

LIBRA: Hoy es muy importante que valores los consejos de personas cercanas a las que consideras mentores.

ESCORPIO: será un día extraordinario para mostrar tus habilidades y la orden y forma que tienes de proyectar tus actividades.

SAGITARIO: Será un día para que mantengas una gran energía que te ayudará en tus ideas geniales y en tus actividades.

CAPRICORNIO: será la hora de manifestar tus mejores cualidades y mostrar tu inspiración en los momentos adecuados que la precises.



ACUARIO: necesitas reunirte con las personas especiales y con las que quieres para llegar a conclusiones conjuntas.

PISCIS: Lo mejor del día llegará tras mantener la calma y la serenidad en todo momento así que seguirás un patrón de tranquilidad y sosiego.