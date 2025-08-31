Horóscopo semanal de Sagitario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, estás en un momento libre de programación y lo mejor será que organices la manera de llevar todos los asuntos de hoy adelante; ya que solamente dependes de ti.

El martes día 2, será un día muy divertido en el cual intentarás estar con amistades de confianza para organizar algún festejo en el que disfrutéis y podáis distenderos a gusto.

El miércoles día 3, será un momento especial para que el ambiente que te rodea en cualquier sitio que estés sea agradable, equilibrado y armonioso. Con ello podrás realizar todo lo que quieras. Es un preparativo descubrir realizando una interiorización de ciertas cualidades que aún no conocías, será muy importante porque te ayudará a cumplir tu misión en esta vida.

El jueves día 4, es un tiempo de reflexión y de sabiduría en el cual conocerás en conclusión valores importantes que necesites incluir en tu vida.

El viernes día 5, es un día para ser amable y condescendiente con los demás; todo el agradecimiento feliz de volver será por asuntos importantes en los que también te han ayudado ellos.

El sábado día 6, será un día para cerrar una etapa de tu vida y terminar todos los asuntos que tienes pendientes y que es muy importante que termines hoy.

El domingo día 7, la gran energía te ayudará y motivará para que prepares nuevos emprendimientos con amistades afines. Recuerda colaborar en todo momento de forma agradable y armoniosa.