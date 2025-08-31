Horóscopo semanal de Acuario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, la sensibilidad de este día será la que te dará la plena confianza de sentirte cerca de los demás y ayudar a los que más te necesitan de forma altruista. Te sentirás muy feliz.

El martes día 2, el ambiente de la familia será hoy muy importante y deberá ser bastante equilibrado y agradable para que entre todos podáis funcionar sobre los acuerdos familiares principalmente en el aspecto económico.

El miércoles día 3, mantener un diálogo interno será muy útil para llevar adelante hoy las actividades tanto propias como profesionales.

El jueves día 4, hoy es un momento para tener en cuenta las ganancias extra que tienes para poder realizar inversiones y finanzas con personas conocidas de confianza.

El viernes día 5, habrá perfección que ayudará hoy en todo momento a disfrutar de lleno en las acciones de este día. Por lo tanto, su ayuda te vendrá muy bien.

El sábado día 6, tendrás una gran dinámica y tu energía te ayudará a disfrutar hoy de proyectos nuevos y de la organización con las amistades afines, de cada iniciativa.

El domingo día 7, tendrás una gran percepción que servirá para conocer mejor a los demás y llegar a ellos con el corazón. Tus habilidades serán más precisas y sabrás qué hacer en cada momento sin tener que repetir todo dos veces.