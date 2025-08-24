Horóscopo semanal de Piscis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 25, es un momento especial para mantener la claridad y el altruismo con personas cercanas a las que quieres. Es aconsejable terminar tus asuntos para quitarte cargas de encima.

El martes día 26, es un día para que tu capacidad te permita la solución de asuntos atrasados, y así te quedarás con mayor tranquilidad.

El miércoles día 27, es un momento para brillar ante los demás en tus proyectos. Y tendrás mucho brillo y alabanzas de conocidos y de los demás también.

El jueves día 28, es un momento especial y muy dinámico para cerrar un círculo y con ello dejar todo resuelto para la nueva etapa que comenzarás en breve.

El viernes día 29, tendrás mayor percepción en este momento y estarás con mayor cercanía con los demás lo que te hará feliz y a los demás sentir mayor plenitud.

El sábado día 30, será un día muy movido, pero a la vez te ayudará a sentirte con mayor inspiración creativa según el área que manejes mejor en tu vida.

El domingo día 31, la serenidad y el relax serán aconsejables para que puedas descansar de la lemanita tan movida que has tenido. Así que disfruta y reparte bien el tiempo.