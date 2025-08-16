Horóscopo semanal de Piscis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Piscis, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 18, estás en un momento muy especial ya que por fin estás terminando un ciclo y esto te llevará a metas más altas y te dará la posibilidad de disfrutar de tus potenciales.
El martes día 19, tendrás mucha dinámica y motivación para extender tus actividades a nuevas iniciativas con más personas y disfrutar de mayor alegría.
El miércoles día 20, tu gran percepción será la mejor ayuda de este día; así no tendrás que estar dando vueltas a todo lo que últimamente te ronda por la cabeza.
El jueves día 21, es un día para reunirte con amistades de confianza y disfrutar de una pequeña reunión distendida, en la que disfrutéis como antes.
El viernes 22, es un día para tener paciencia y actuar con calma y parsimonia. Es mejor pensar dos veces antes de hablar. La capacidad de ser una persona práctica será tu gran ayuda.
El sábado día 23, es un día ingenioso y con grandes ideas para iniciar nuevos emprendimientos. Podrás dar un giro a tu vida, así que tántalo con calma.
El domingo día 24, en este día el ambiente debería de ser equilibrado y agradable. No necesitas nada más que sentirte con tranquilidad y con la cercanía a flor de piel hacia los demás.