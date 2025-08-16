Horóscopo semanal de Capricornio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que,si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 18, es un día para mantener la confianza y cercanía con la familia y allegados. El ambiente deberá ser alegre y armonioso. Tu capacidad de llevar todo será excelente.

El martes día 19, la relajación y el descanso también son necesarios para meditar y que el silencio te ayude con ideas novedosas en tus actividades.

El miércoles día 20, tendrás la capacidad de organizar con la familia y personas allegadas una reunión para decidir cómo llevar los bienes compartidos.

El jueves día 21, tendrás que cerrar una etapa de tu vida y dejar todo resuelto de tal forma que no tengas que volver a ello por más tiempo. Así te quedarás con tranquilidad.

El viernes 22, tendrás mucha vitalidad y también claridad mental para preparar las nuevas actividades y emprendimientos de forma dinámica.

El sábado día 23, tu percepción te ayudará en momentos más difíciles o en algunas disyuntivas en las que necesitas sentirte con mayor seguridad en tus elecciones.

El domingo día 24, será un día en el que la genialidad e ideas novedosas y originales te ayudarán en tus nuevas actividades y emprendimientos.