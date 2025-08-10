Horóscopo semanal de Virgo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, tu gran ímpetu te apoyará en los momentos más positivos y dinámicos del día. Entonces darás el do de pecho y disfrutarás de tus ideas geniales para ponerlas en práctica.

El martes día 12, hoy pondrás en marcha una gran colaboración con las amistades cercanas con las que por lo general realizas tus actividades, ya que son de confianza.

El miércoles día 13, tendrás un día muy movido en el cual disfrutarás de tu simpatía y jovialidad con los demás. Podréis disfrutar de conversaciones agradables.

El jueves día 14, es un momento para que dividas el tiempo en parte de actividad y otra de descanso y relax. Es necesario que estén equilibradas para que te sientas bien.

El viernes 15, será un día fantástico en el que podrías encontrarte con una persona especial que jugará un papel muy importante en tu vida. Será un día muy especial.

El sábado día 16, la familia ocupa un lugar muy importante en tu vida y quieres crear un ambiente agradable y equilibrado a tu alrededor. Esto será lo más importante.

El domingo día 17, las amistades estarán hoy más cerca de ti que otras veces; tal vez hayáis organizado un festejo donde podréis disfrutar todos juntos de momentos agradables.