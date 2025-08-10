Horóscopo semanal de Acuario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupa la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, la familia y principalmente el padre ocupará hoy un lugar muy importante. Eso significa que es preciso que lleguéis a acuerdos en un ambiente de armonía y paz.

El martes día 12, hoy es muy importante que mantengas la calma y la precisión en todos los momentos en los que quieres salir a toda prisa para realizar todo sin casi pensar.

El miércoles día 13, es un momento para poner en orden tus finanzas e inversiones, todas las que mantienes con personas de confianza y que son compartidas por todos.

El jueves día 14, hoy es un día en el que estás terminando un ciclo importante de tu vida, por lo que es preciso que dejes zanjados todos los asuntos para quedarte libre y sin cargas.

El viernes día 15, tu gran fortaleza y dinamismo te ayudarán a ponerte metas muy altas, ya que sabes que conseguirás contar con amistades que te ayudarán en todo momento.

El sábado día 16, tu percepción será hoy la mejor ayuda y la que te acompañará durante todo el día para ayudarte a decidir en momentos decisivos y complicados.

El domingo día 17, será un día muy movido en el que podrás disfrutar de la compañía de amigos divertidos y que puedan crear un ambiente de jovialidad y de dinamismo muy intenso.