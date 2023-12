Pompeya recupera 50 años después de su robo un relieve único: estaba en la pared de una casa belga

No me puedo creer lo que acaba de pasar.



¿Ves el relieve de mármol de Pompeya que está marcado en la foto? Es una pieza fundamental que nos habla de la historia de la propia ciudad.



Y fue ROBADO hace 50 años de una casa pompeyana.



Pues LO HAN ENCONTRADO y no te vas a creer… pic.twitter.com/CM5mrsMBeO