Cristóbal Colón rompe el mercado de subastas con la copia de una carta sobre su viaje a América

La copia de un famoso folleto de 1493, firmado por Cristóbal Colón y en el que anunciaba el descubrimiento del Nuevo Mundo tras su primer viaje a América, ha roto todas las expectativas en una subasta celebrada este jueves en la casa Christie's de Nueva York. La carta, cuyo valor de salida se estimaba entre 1 y 1,5 millones de dólares, ha sido vendida finalmente por 3,92 millones.

La epístola conocida como De insulis nuper inventus (De las islas recién descubiertas), también llamada "la carta de Colón", consiste en cuatro hojas impresas por las dos caras con un texto en latín donde el almirante genovés describía a los Reyes Católicos la topografía y las gentes que conoció en lo que aún llama "las islas de las Indias", en referencia a La Española y otras islas menores.

Es un texto traducido del español al latín, fechado "en el tercer día antes de las calendas de mayo de 1493" y enviado a Gabriel Sánchez, "Tesorero de los serenísimos soberanos Fernando e Isabel", que se imprimió en masa a finales del siglo XV para difundir por toda Europa la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo y reclamar la titularidad de esas tierras frente a su gran rival, Portugal. El folleto está precedido de una introducción en el que Colón es descrito como el hombre "con quien nuestra época tiene una gran deuda".

Christie's ha destacado en una nota de prensa que la epístola supuso en su época "el primer furor mediático nunca visto, expandiéndose rápidamente por toda Europa y cambiando para siempre la percepción popular del tamaño, la forma y las posibilidades de su mundo".

El documento fue inicialmente impreso en español -una de estas copias de "la carta de Colón" se conserva en los fondos de la Biblioteca Pública de Nueva York-, aunque la carta original se desconoce. Según algunos investigadores, el descubridor redactó tres misivas sobre el descubrimiento: una el 14 de febrero, lanzada como S.O.S antes de avistar las Azores ante un fuerte temporal que le separa de la Pinta y la Niña; otra el 4 de marzo, ya desde Lisboa tras alcanzar tierra firme; y una tercera desde Sevilla, probablemente escrita el 14 de marzo y con dos versiones dirigidas al citado Gabriel Sánchez, tesorero real de Aragón, y a Luis de Santángel, tesorero real de Castilla.

En cuanto a la edición subastada en Christie's, se cree que existen unos 30 ejemplos conservados en instituciones de todo el mundo, y que solo uno o dos permanecen en manos privadas hasta la fecha.

Antes de llegar a Christie's, la epístola estuvo en una biblioteca privada suiza durante un siglo, pero no hay precisiones sobre su "vida" anterior. Margaret Ford, jefa de libros y manuscritos extranjeros de la casa de subastas, señaló en declaraciones a The New York Times que "nada resulta sospechoso" en su procedencia tras una detallada investigación llevada a cabo por su compañía. La mención no es baladí teniendo en cuenta que la "carta de Colón" es un documento que ha sido falsificado en numerosas ocasiones, y en otras robado por traficantes de arte, como ha ocurrido con bibliotecas de España, Italia y el Vaticano.

Felipe Fernández-Armesto, doctor por la Universidad de Oxford y biógrafo de Cristóbal Colón, cuestiona si el almirante genovés realmente escribió el texto preciso de la carta que transmite el folleto. "Creo que tiene señales muy claras de haber sido elaborado por un grupo de editores de la corte real", ha explicado el historiador al citado diario. "Pero no tengo ninguna duda de que los materiales que estaban usando para elaborar esto incluían algún tipo de informe de Colón, y supongo que eso lo convierte en una curiosidad histórica muy significativa".

