Reciclaje y especialización digital: es el momento de reinventarse

Desde hace unos años la especialización en el ámbito digital ha ido tomando cada vez más relevancia. Pero ahora, a consecuencia de la pandemia por coronavirus, esta especialización se ha hecho todavía más notoria y extensible a todos los ámbitos laborales. Por eso, la importancia del dominio digital es clave a la hora de permanecer en el mercado laboral. Sobre todo, de cara al nuevo escenario laboral que se plantea en la era post Covid-19. Al menos así lo demuestra un reciente estudio de Adecco. Con el nombre de Análisis del Mercado Laboral tras el Covid-19, el informe refleja que los modelos de negocio de las empresas requerirán de ciertos perfiles más allá de la crisis y ya buscan adaptarse a esa nueva realidad.

A pesar de la necesidad evidente de transformación digital, las empresas españolas parecen no estar todavía preparadas, ya que según un informe de IDC para Microsoft, el 46% de ellas tiene problemas para encontrar los perfiles digitales que necesitan y nueve de cada diez compañías sufrirá consecuencias negativas por no contar con los conocimientos tecnológicos necesarios.

La solución para formar parte de esa transformación digital y sumarse al cambio pasa por una formación especializada en la que tanto trabajadores como compañías obtengan las herramientas y conocimientos adecuados para adaptarse a las nuevas necesidades digitales surgidas a raíz de la pandemia y a la aceleración del proceso de transformación digital, que avanza a pasos agigantados.

Transformación digital: qué es y cómo implantarla

La transformación digital consiste en la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa, que se traduce en nuevas oportunidades de estrategias de negocio. La transformación digital es un cambio de mentalidad, es la reinvención de las compañías para hacer del cambio una garantía de éxito. Implica, no sólo la utilización de la tecnología, sino en cómo utilizarla para lograr unos objetivos marcados y crear una nueva estrategia empresarial que suponga un antes y un después en la organización.

Para el perfecto desarrollo de un negocio es esencial que tanto directivos como empleados estén dotados de una formación digital adecuada, ya que la simple implantación de la tecnología no basta, hay que adoptar las tecnologías adecuadas para adaptarlas a los empleados y crear así esa base de cultura digital fuerte.

Para implementar correctamente la transformación digital en las organizaciones habría que partir de un análisis personalizado para adaptarse al ritmo y las necesidades de cada compañía. Hay que tener en cuenta que los cambios no sólo deben ser tecnológicos, también conllevan implicación y concienciación tanto de trabajadores como de directivos. En ese sentido, la formación es la única y verdadera clave. Trabajar sin pleno conocimiento lleva a la frustración y que no se consigan los objetivos. Tras un análisis personalizado de la compañía y una vez se cuente con la formación necesaria, es importante establecer una estrategia digital y un plan de acción.

No hay garantía de éxito si no se llega a una cultura digital fuerte y no llegar a ella puede traducirse en la exclusión permanente del mercado laboral en el nuevo escenario dibujado por la aceleración de la digitalización.

La formación como vía hacia la especialización

En el proceso de transformación digital pueden surgir muchos contratiempos. Dificultades técnicas, problemas con la tecnología de la información (TI), incompetencia a la hora de interpretar datos y desarrollar una estrategia digital adecuada… Pequeños inconvenientes que tienen fácil solución cuando se cuenta con la formación y la especialización adecuada.

El informe de Adecco deja muy claro que la formación continua es cada vez más necesaria y más lo será en los próximos meses. “Aunque es una mentalidad ya incorporada en todas las empresas de éxito, la capacitación continua de los trabajadores es necesaria y lo será más en los próximos meses. Se abre una época en la que muchos puestos de trabajo y perfiles tendrán que readaptar sus tareas y aprender nuevos conceptos ante el entorno que se nos empieza a presentar”, concluye el informe.

Ya estábamos inmersos en una época de cambios, pero la crisis sanitaria los ha evidenciado, por eso la digitalización se hace muy necesaria a readaptar tareas y aprender nuevas habilidades profesionales en los distintos puestos de trabajo. El reciclaje de conocimientos y la formación continua son clave para la reinvención de perfiles.

El verano como oportunidad para formarse

El nuevo escenario obliga a un profundo y necesario estudio para desarrollar una estrategia digital completamente adaptada a la nueva realidad y a las necesidades específicas de cada compañía. Esto conlleva que perfiles como Digital Manager, Digital Project Manager, Digital Analyst y CRO, Data Analyst, Marketing Automation Consultant o Agile Coach y Scrum Master cobren cada vez más relevancia en la nueva cultura empresarial. Ante la creciente demanda y la falta de personal cualificado o con formación en estas habilidades es el momento de formarse y especializarse de cara a no ser excluido del mercado laboral.

La posibilidad de elegir tus propios horarios y la formación online que muchas escuelas de negocio ofrecen, hacen que el verano se convierta en la época ideal para ampliar conocimientos y especializarse en nuevas temáticas digitales.

Hay que destacar que el nuevo escenario laboral, en el que la tasa de paro según el Instituto Nacional de Estadística (INE) es del 14,41%, plantea un otoño en que la especialización será la pieza clave de la diferenciación entre candidatos. La capacidad de adaptación a las necesidades de un mercado laboral cada vez más cambiante, las aptitudes a la hora de encabezar un proyecto de digitalización de manera satisfactoria y la disposición para reinventarse son las claves del éxito. Es el momento de dar el paso, de ampliar conocimientos y de crecer profesionalmente para salir reforzados de esta situación. Si septiembre es el mes de los buenos propósitos, de empezar la lista de cosas que nos quedan por hacer, ¿por qué no empezarlo reforzando nuestro perfil profesional?

Tres certificados digitales con los que rediseñar tu perfil laboral

