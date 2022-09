Eduardo Pastor: “Nuestros recursos están enfocados a llevar el medicamento a pie de calle”

“Un país que quiere llevar la salud a los ciudadanos tiene que tener la distribución a pie de calle”. Son palabras de Eduardo Pastor, presidente de Cofares, durante el III Simposio del Observatorio de la Sanidad, 'Mirando hacia el futuro del sistema sanitario', organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Y añadió: “Sigo insistiendo en ello a las administraciones. No pedimos nada, sino ofrecer a las administraciones el contar con las reservas de los 43 centros logísticos que tenemos en España. Y vamos a abrir cinco más”.

El presidente de Cofares también recordó que, no sólo en pandemia, sino en cualquier situación de crisis, las cadenas logísticas son muy afectadas, bien porque se corten, bien porque sean imposibles de llevar a cabo. “Por eso considero totalmente necesario crear una reserva estratégica de medicamentos”, remarcó.

Eduardo Pastor, presidente de Cofares

Una propuesta que, como recordó Eduardo Pastor, está siendo “muy bien acogida por las administraciones”. E hizo hincapié en un detalle: “Nosotros ofrecemos, no pedimos”. Fruto de ese trabajo es que varios partidos políticos han presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que la se pide que farmacia y distribución, que van de la mano, estén integradas en el futuro sistema de salud digital.

Una distribución que, como otros muchos sectores, se está viendo afectada por el incremento tanto del precio de la energía como de los combustibles fósiles. “Dentro de la distribución, no somos una logística que necesitemos consumo eléctrico en exceso. Supone alrededor de un 10% de nuestros gastos”, indicó.

[Acceda aquí a toda la información sobre el III Simposio del Observatorio de la Sanidad]

Eso sí, reconoció que les afecta más la subida de los combustibles fósiles. Con todo, están intentando adaptar los almacenes para poner “cualquier tipo de energía renovable”. E implantar sistemas de movilidad eléctricos en las redes urbanas. En las troncales, con mayor distancia, reconoció que en estos momentos “es más complicado”.

Eduardo Pastor, asimismo, se mostró complacido por el hecho de que la UE vaya a reconocer a la distribución farmacéutica como una distribución que presta servicios vitales. “Es un hito que los 27 países se pongan de acuerdo de que somos un sector vital porque lo que hacemos es distribuir la salud y los medicamentos a cualquier parte del territorio”.

Respecto a la ley de equidad y a la ley de garantías (ambas afectan al sector), subrayó que “habrá que adaptarlas bien para que no sea un sector que sufra por ellas. Ahí me preocupa que tenga influencia la no colaboración público-privada. Hay una escasez enorme de sanitarios y qué mejor que unir fuerzas entre ambos sectores”.

Por último, indicó que hay que fomentar la innovación de la industria farmacéutica. “Tenemos muchas dudas sobre cómo se concibe un sistema sanitario en donde al supuesto gasto sanitario se le ponga la palabra gasto y no inversión. Creo más en una sanidad de previsión que de cura”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan