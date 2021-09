La industria sanitaria alerta de que los fondos UE son insuficientes: "Necesitamos más dinero"

A pesar de que el Gobierno invertirá, mediante los fondos 'Next Generation', casi 800 millones de euros en renovar el parque tecnológico de los hospitales españoles, para el sector esta cifra es claramente insuficiente. Primeros espadas de la industria de la tecnología sanitaria alertan de que la inversión tendrá que ser mayor si España quiere dar un paso adelante hacia un Sistema Nacional de Salud de vanguardia o volver a quedarse obsoleto.

"Bienvenido sean los fondos para el Plan Inveat, pero necesitamos más dinero", ha indicado María Vila, directora general de Medtronic Ibérica. "Tenemos que aprovechar esta oportunidad para transformar la capacidad del sistema sanitario".

"Ahora vamos a vivir de una pandemia de gente con cáncer que no ha podido acudir al sistema, de cirugías que no se han podido hacer, de personas con problemas cardíacos y con diabetes no monitorizados…". Para abordar esta situación considera que hay que hacer una apuesta importante por sistemas de monitorización remota y bloques quirúrgicos inteligentes. En suma: por la digitalización del sistema sanitario.

"Pero esto no lo hemos visto en los fondos europeos". Dionisio Martínez, director general de Dräger en España y Portugal ha ahondado en que, solo para poder renovar los equipos hospitalarios, serían necesarios 1.600 millones. Es decir, el doble que lo propuesto.

España está por debajo de la media en gasto sanitario tanto en la OCDE como en la UE. Por ello, llama a "transformar el sistema sanitario y llevarlo al siguiente nivel".

Uno en el que "el paciente tiene que ser el centro de atención. Tiene el derecho a recibir la misma atención sanitaria sin importar donde viva. Los datos que genere el paciente tienen que ser compartidos entre hospitales y Atención Primaria, y entre todas las comunidades autónomas". Así como en el sector público y privado, cuya alianza se debe "reforzar".

1. Mesa redonda. Oportunidades de los fondos Next Generation en el ámbito sanitario

"Las empresas hemos presentado proyectos en los que creemos que debemos invertir", indica Martínez. En este sentido, Fenin ha planteado uno con seis líneas de trabajo, especialmente destinadas a "detener la deslocalización y movernos a un modelo 4.0 de tecnología sanitaria sostenible y de optimización de costes", ha explicado Jorge Huertas, vicepresidente de Fenin.

Estas cuestiones se han abordado en el 'II Simposio Observatorio de la Sanidad: Las Lecciones de la Covid-19', organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Allí Martinez también ha indicado que "la Administración ve lo que le hemos presentado con interés, sobre todo porque es difícil decir que no. Pero no tenemos aún la visibilidad de cómo se va a concretar todo esto. Ahora tenemos que ver cómo se plasman en ayudas y programas concretos a los que puedan acceder las empresas".

"Tenemos una oportunidad única para hacer una intervención estructural", ha indicado Adriana Rubio, directora general de Roche Diagnostics España. "Hemos aprendido con dolor que la falta de prevención y de diagnóstico conllevan la cronicidad o intervención con fase aguda".

En este sentido, apuesta por la "definición de algoritmos que nos permitan identificar el riesgo", que permitirían reducir el 25% las hospitalizaciones y dedicar fondos "a otras áreas. Este es un momento único en la historia de la salud".

En cualquier caso, Rubio ha insistido en el trabajo integral entre todos los actores sanitarios. "Ninguno de nosotros tiene la respuesta adecuada. Tenemos que prepararnos para próximas pandemias y generar intervenciones que tengan impacto".

