Francisco López Muñoz es doctor en Medicina y Cirugía y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Lengua Española y Literatura por la Universidad de Alcalá y especialista en Medicina Farmacéutica.

Es Académico de Número de la Real Academia Europea de Doctores y de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo, Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental, de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana, de la Academia de la Diplomacia del Reino de España y Académico Correspondiente Extranjero de las Academias Nacionales de Medicina de Colombia, de Venezuela, de Paraguay y de la República Dominicana. Está en posesión de la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil (España) y es Caballero de la Orden Militar y Pontificia del Santo Sepulcro de Jerusalén (Estado del Vaticano), entre otros honores y distinciones.

Inició su trayectoria docente e investigadora en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en el ámbito de la neurohistología, y posteriormente, en la Industria Farmacéutica (Juste, S.A.Q.F.), como Director Médico, y en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Alcalá, trabajando fundamentalmente en el campo de la neuropsicofarmacología. En la actualidad es profesor titular de Farmacología, vicerrector de Investigación y Ciencia, director de la Escuela Internacional de Doctorado y presidente del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Camilo José Cela. Así mismo, es miembro investigador (Research Fellow) del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Ha participado como profesor invitado o como director en más de 150 cursos de postgrado y de doctorado de diferentes centros académicos nacionales e internacionales. Cuenta con 37 proyectos de investigación financiados, es titular de una patente de invención sobre nuevos potenciales fármacos para la enfermedad de Alzheimer, y es evaluador de diversas Agencias Europeas, como las de España, Rumanía e Irlanda.

Autor/editor de 28 libros/tratados y de más de 650 publicaciones científicas, 200 de ellas en revistas internacionales con factor impacto JCR, con un Índice H=36. Es o ha sido miembro de 65 comités editoriales, destacando el European Journal of Pharmacology, Frontiers in Psychopharmacology, Current Psychopharmacology y Cancers, y ha actuado como revisor/evaluador de 70 revistas internacionales de su especialidad. Ha sido o es miembro de número de diferentes sociedades científicas, incluyendo el CINP (Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum), ENA (European Neuroscience Association), IBRO (Internacional Brain Research Organization) o CSA (Cervantes Society of America), así como de redes nacionales e internacionales, como la Red de Trastornos Adictivos del Ministerio de Sanidad de España, o la International Network for the History of Neuropsychopharmacology (INHN).

Es director del Consejo Editorial Internacional de la Colección “Humanidades Médicas: Cultura, Arte, Ciencia y Salud” (Delta Publicaciones, Editores Iberoamericanos Unidos, Madrid), miembro de ASEMEYA (Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas) y miembro del Consejo Asesor de The Conversation España.

Cuenta con distintos premios y reconocimientos a su labor investigadora, siendo sus principales líneas de investigación vinculadas al ámbito de las Neurociencias: las bases neurobiológicas de las drogodependencias y de la patología dual, las interacciones medicamentosas de los psicofármacos, la neurobiología de la agresividad, las técnicas bibliométricas aplicadas a las disciplinas neuropsiquiátricas, los tratamientos de combinación en pacientes con trastornos depresivos y psicóticos y la historia de la psicofarmacología y las neurociencias.