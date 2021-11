Pardo de Vera: "Espero resolver de forma inmediata el problema de los transportistas"

“Un poco frustrada”. Así se sintió Isabel Pardo de Vera, secretaria de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras conocer que la patronal del transporte por carretera anunció tres días de paro antes de la Navidad “por el estado de abandono por parte del Gobierno”. Así lo ha declarado en su participación en el II Simposio del Observatorio de la Movilidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

“Dos semanas antes me había reunido con ellos. Sinceramente, no me ha gustado esta exposición”, remarcó. Eso sí, reconoció que es consciente de los problemas por los que atraviesa el sector. En concreto, y respecto los problemas planteados por el sector, mañana hablarán en la reunión que tendrán. “No nos vamos a enrocar. Sabemos que hay un problema. Las líneas están trazadas y vamos a resolverlo de forma inmediata”, afirmó.

Respecto a otros de los temas candentes, el que hace referencia al pago por uso de las autovías, la número dos del ministerio se lamentó que no haber trasladado con transparencia lo que supone el mantenimiento, la puesta a punto, y la sostenibilidad de la red viaria. “Aquí hay que explicar las cosas con razón y estamos trabajando en tener estudios rigurosos”, indicó. Qué supone cada medida y cuáles serían las fases de implementación serán las líneas que va a seguir el departamento con todos los actores, agentes y ciudadanos. La idea es que llegue a todos "sin contaminar".

Revisión de precios

Otro de los temas que trató la secretaria de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tuvo como protagonista al sector de la construcción. Un sector que está sufriendo la falta de materia prima y mano de obra, entre otras cuestiones.

“Aquí se trata de una relación de compartir riesgos y equilibrio económico. Estamos manteniendo conversaciones con el Ministerio de Hacienda en cuanto al equilibrio, fundamentalmente, con la ley de desindexación”, explicó.

Y afirmó que se siente “cómoda” en recuperar la revisión de precios. Y puso como ejemplo a Adif, que ya la incorpora. “Vamos a hacerlo en el resto del ministerio y a dejarla de forma permanente”, manifestó. Eso sí, se va a estudiar cómo se aplica el efecto retroactivo a lo ya contratado durante los dos últimos años. En ello están trabajando con el sector y con Hacienda.

ODM / 10. Isabel Pardo de Vera, secretaria de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

¿Llegará antes de fin de año? “La cuestión es ser garantistas. El rigor, en la ejecución de cualquier iniciativa, debe ser total. Estamos trabajando con todos y luego vendrá la tramitación, que podrá ser vía real decreto, etcétera. Esta certidumbre es clave. No puedo decir si será a final de año. El horizonte es dejarlo ya cierto”, explicó.

Según Isabel Pardo de Vera, la transparencia es total con el sector. “La voluntad de todos es llegar, cumplir con los fondos [Next Generation], y ejecutarlos todos”, aseguró. Asimismo, la número dos del ministerio se refirió a la liberalización ferroviaria. “Ha sido un éxito rotundo. Vivimos con motivación las siguientes fases que van a suponer una transformación de la economía productiva española”, apuntó. Y respecto a las ‘barreras’ que se están dando en otros países a esta liberalización, concluyó diciendo que “tenemos el legítimo derecho de reclamar esas posibles resistencias. La Comisión Europea ha de defender la liberalización”.

