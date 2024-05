"Hay que levantar una bandera a favor del docente; se le juzga más que a otros profesionales"

Para María Paz Flores, concejala de Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, "la educación es transversal y desde el Ayuntamiento trabajamos con todas las áreas, cultura, emprendimiento, innovación", por ello, desde su espacio han creado diversos programas, como uno de creación de equipo o hábitos saludables. Así lo ha dicho en la mesa redonda dedicada a la educación en los municipios en el III Foro de Educación, Innovación y Tecnología de EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Málaga en el Centre Pompidou de Málaga.

Así, el otro ponente de la mesa, Miguel Briones, delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga cree que es muy importante hacer que se respete la figura del docente en los centros educativos, pero también en casa, pues "en los grupos de WhatsApp no hay expertos en educación".

El delegado ha contado que hay que "levantar una bandera" en favor de la docencia. "No es que no se equivoquen, pero no se cuestionan tanto otras profesiones como la del docente; están en juicio desde antes de entrar al aula hasta llegar a casa, merecen un voto de confianza", ha insistido.

Por su parte, María Paz Flores cree que el reto de la educación en estos momentos no es la inteligencia artificial, sino cómo se usa la inteligencia artificial y cómo se forma a las personas que la van a usar en su puesto de trabajo. "También me preocupa que en los grupos de WhatsApp los padres digan que tienen examen; no lo tienen ellos, lo tienen sus hijos. Tienen que enseñarles a estudiar y a tener responsabilidades y horarios, hasta cómo gestionar y tolerar la frustración, la resiliencia, la responsabilidad... No todo el mundo puede ganar", ha dicho.

De la misma forma, cree que esta idea es clave para disfrutar de "un ambiente favorable educativo que permita sacar lo mejor de uno mismo".

8. Conversación a dos. El papel que pueden jugar los municipios en la educación

Briones ha sentenciado la conversación reconociendo que el debate con el uso de las tecnologías, como todo, tiene "cosas buenas y cosas malas", la clave para él es que hay que prevenir los riesgos de ello.