Alicante sobre la recuperación económica: "Tenemos que impulsar nuestras empresas hacia la internacionalización"

La exportación internacional y la importancia de la educación económica han sido los principales temas abordados en la mesa redonda sobre la recuperación económica en Alicante, que ha tenido lugar este lunes en el III Foro Económico de EL ESPAÑOL en Alicante, que se ha celebrado en el Parque Científico de la Universidad de Alicante (UA), y que organiza EL ESPAÑOL, Invertia y De Alicante. El acto une a representantes de la administración pública y del sector empresarial que a lo largo de la jornada analizarán la situación actual de la sanidad, el turismo, la economía y la visión de futuro de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana.

En esta mesa redonda "la provincia de Alicante en la senda de la recuperación: fortalezas, obstáculos y previsiones", moderada por Arturo Criado, subdirector de INVERTIA, han participado el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Joaquín Pérez; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), Nacho Amirola y el director territorial de Banc Sabadell, Fernando Canós.

5. Mesa redonda. La provincia de Alicante en la senda de la recuperación

A la ocasión de esta tercera edición del Foro Económico de EL ESPAÑOL, el primer evento tras la inauguración del nuevo edificio Parque Científico de la UA, los ponentes han expuesto sus preocupaciones en cuanto a la bajada de exportaciones en los últimos meses, sus visiones sobre el futuro de la economía de la provincia, así como la importancia de la educación para fomentar el emprendimiento.

Situación actual

Sobre la situación actual de la provincia, el presidente de INECA, Nacho Amirola ha querido destacar que, a pesar de haber sufrido una bajada de competitividad de exportaciones en los últimos 20 años, la provincia de Alicante sigue siendo "la provincia líder en muchos sectores como en la construcción y en el turismo", lo que hace que "en Alicante estemos mejor preparados que en otros puntos de la península e incluso que otros países".

Con una actitud optimista, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha querido destacar el carácter emprendedor de la provincia: "En esta provincia somos emprendedores y a pesar de las dificultades actuales, seguimos avanzando", destacando también el "cambio positivo" del nuevo gobierno provincial y regional. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante ha enfatizado en que "los datos de las exportaciones no son buenos" y que la solución a esta situación pasa por "formar y contratar a más personal y concienciar a la gente joven, promoviendo la formación profesional", algo que "queremos fomentar desde la Cámara de Comercio". También ha enfatizado en la importancia de la internacionalización de las empresas alicantinas para incrementar su crecimiento y sus exportaciones.

Sobre esta cuestión, el presidente de la CEV, Joaquín Pérez ha querido destacar la importancia del sector turístico para el crecimiento económico de Alicante: "El turismo es una fuente para la Comunitat Valenciana para su crecimiento". "Tenemos la suerte de que, tras la pandemia, tanto la Comunitat como la provincia de Alicante se han puesto las pilas, lo que ha hecho que la economía ha sabido recuperarse relativamente mejor que otras regiones u otros países europeos". Sobre el emprendimiento en Alicante, ha enfatizado en que "somos una provincia de emprendedores, lo tenemos todo: clima, calidad de vida, universidades, solamente hace falta invertir más dinero para promover las empresas y empleo".

El director territorial de Banc Sabadell, Fernando Canós ha aprovechado para dar su punto de vista desde el sector bancario. "En Alicante nos hemos llevado una sorpresa positiva en cuanto al crecimiento económico que se ha visto en los últimos años y tras la pandemia, momento en el que se veía el vaso medio vacío".

Mejorías

A pesar del panorama optimista de la economía en Alicante, los ponentes han querido hacer algunos apuntes en cuanto a las mejorías que podría aplicar el sector empresarial para incrementar sus beneficios y exportaciones. Por una parte, Carlos Baño he destacado la importancia de la internacionalización de las empresas de la provincia para su crecimiento, así como la importancia de la educación. "Tenemos que conseguir que nuestros jóvenes se queden aquí y exigimos que el Gobierno de España sea solidario e invierte en infraestructuras para que la gente se forme y se desarrolle profesionalmente en nuestra provincia", ha apuntado. Unas mejorías que pasarían por "cambiar las mentalidades y dejar de ver al empresario como el enemigo del país".

Joaquín Pérez, con una actitud positiva, ha destacado que "para mejorar la economía de la provincia es necesario que tengamos la tecnología y los medios necesarios", y ha concluido con que "no estamos mal, las exportaciones no están siendo malas, en un nivel aceptable".

Desde INECA, Nacho Amirola ha hecho hincapié en que, para el abordar mercados internacionales, las empresas alicantinas "necesitan ganar en tamaño". Un crecimiento que ve viable mediante la inversión en infraestructuras y conexiones, tales como "el corredor mediterráneo, las conexiones ferroviarias y portuarias". Unas mejorías que ha dividido en dos bloques, el primero siendo el aumento de la industria para una mayor exportación y, por otra parte, seguir potenciando el turismo. Unas cuestiones que asegura que "la Cámara de comercio de alicante y el gobierno de la Comunitat Valenciana tiene cada vez más en cuenta".

"En estos años las exportaciones han ido bajando, sin embargo, tanto las empresas pequeñas como grandes de la provincia lo tienen todo para dar el paso a la internacionalización", ha apuntado, por su parte, Fernando Canós. Un paso que ve viable mediante la "inversión en formación profesional".

Inflación económica

Sobre la inflación económica, Nacho Amirola ha hecho enfasis sobre el carácter internacional y nacional de esta última, lo que ha provocado "un frenazo en el volumen del crédito". También ha destacado a las personas más afectadas por esta inflación: "El impacto de la inflación se nota más en las familias, que no tienen más remedio que reducir sus gastos, debido a que su renta media per capita no crece".

Desde el sector bancario, Fernando Canós ha destacado el carácter exepcional de la provincia de Alicante en cuanto al impacto de la inflación: "A pesar de la subida de tipos de interes y de los precios, la provincia de Alicante se ha visto menos afectada que otras provincias". "Alicante va hacía arriba", ha sentenciado.

Joaquín Perez ha hablado, por su parte, del factor principal que frena la economía alicantina. "El problema principal es la falta de personal en el sector de la industria porque la gente no está preparada", una cuestión en la que ha asegurado que la CEV y la Cámara de Comercio están trabajando.

Sobre esta cuestión, Carlos Baño ha asegurado que la inflación económica se está viendo mucho más en los hogares que en la calle. "Los habitos están cambianado, la gente joven quiere viajar, las calles están llenas y la gente vive más en la calle tras la pandemia". "Sin embargo, se ha detectado un descenso de 30% en la compra de muebles para el hogar", concluyendo con que: "A la gente le cuesta llegar a final de mes, la economía familiar no lo está pasando bien".

Para concluir, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante ha hecho hincapié en la importancia de la educación. Recientemente, la Cámara de Comercio ha realizado una encuesta en 37 centros educativos de la provincia de Alicante sobre las perspectivas laborales de los alumnos de cuarto de la ESO. Los resultados han concluido con que un 33.7 % quieren ser influencer y solo un 3.7 % quieren ser empresarios. Sobre estos resultados, Carlos Baño ha alertado que "si contamos con estas expectativas, vamos mal. Como sociedad, tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo y del sacrificio".

Un problema que ve su solución en "la creación de iniciativas diferentes para atraer a los jóvenes e incrementar la formación profesional".

