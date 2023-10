Pedro J. Ramírez: "La estabilidad de una sociedad depende solo de la cohesión de sus mayorías"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha vinculado en la inauguración del III Foro Económico Español de Alicante en el Parque Científico de UA, la incertidumbre de la actualidad política nacional con las expectativas para toda España del nuevo Gobierno autonómico en la Comunitat Valenciana del popular Carlos Mazón.

Con la frase de Bertolt Brecht que dice "No debemos considerar normal lo que simplemente es lo habitual", Ramírez ha vuelto a reivindicar las necesidades de la provincia de Alicante. Según el director de EL ESPAÑOL "la cuarta provincia de España, con sectores productivos y económicos tan pujantes, no puede considerar normal seguir siendo la provincia 52 de 52 en las inversiones per cápita en los Prespuestos Generales del Estado".

"Alicante no puede acostumbrarse a lo que viene siendo habitual, que se inviertan poco más de 85 euros por habitante en esta provincia cuando la media es de 235 euros. Esto no puede ser, esto no es soportable", ha señala do Ramírez al tiempo que recordaba que la situación de "provisionalidad" de los nuevos Presupuestos Generales del Estado".

2. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

En este sentido, el director de EL ESPAÑOL ha señalado que este año, sin embargo, hay elementos "disruptivos para bien, el cambio político en la Comunidad Valenciana protagonizado por un alicantino, Carlos Mazón, que conoce muy bien esta situación tras 10 años de experiencia profesional en la Cámara de Comercio y otros cuatro como presidente de la Diputación".

"La estabilidad de una sociedad depende solo de la cohesión de sus mayorías, porque si no los más audaces y más extremistas fomando coaliciones marcarán la pauta", ha expresado Ramírez, quien ha elogiado el discurso de Mazón la semana pasada en el Senado "frente a egoismos insolidarios que intentan imponer sus fantasías".

Así, el director de EL ESPAÑOL ha incidido en que el diario seguirá del lado de Alicante y la Comunidad Valenciana en sus reivindicaciones hídricas, "porque lo inteligente es alcanzar un pacto de Estado para que llegue el agua allí donde su uso es más eficiente". Y también en las infraestructuras que neceista la ciudad y la provincia y en la financiación autonómica.

Ramírez ha confiado en el empuje y capacidad de superación de los emprendedores alicantinos que siempre han sabido sobreponerse a los escenarios económicos más adversos. Y ha valorado las oportunidades que ofrece la digitalización y la innovación en un ecosistema institucional muy favorable para cumplir este objetivo. La Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (autonómica), el Centro de Inteligencia Digital, impulsado por la Universidad de Alicante Universidad Miguel Hernández y Diputación de Alicante (provincial), este propio Parque Científico de la Universidad de Alicante donde nos encontramos, o el de la Miguel Hernández en Elche, o proyectos municipales como Alicante Futura, son iniciativas con mucha proyección en este ámbito.

"Me están llegado ecos de cómo los ayuntamientos de Alicante y Elche, segunda y tercera ciudad de la Comunidad Valenciana en población, comienzan una nueva etapa de relaciones institucionales desde la cooperación y coordinación para compartir proyectos. Si lo lográis, las dos ciudades juntas pueden constituirse en un singular polo de atracción del progreso en el Mediterráneo", ha expresado Ramírez a los alcaldes de Alicante y Elche presentes en el encuentro.

Por último, el director de EL ESPAÑOL ha informado a la audiencia de que el diario ya es el líder en la Comunitat Valenciana, por encima de los medios provinciales tradicionales. "El año pasado os dije que EL ESPAÑOL De Alicante iba a superar la media de 700.000 usuarios únicos mensuales en el segundo año de su andadura. Me quedé corto. En lo que va de 2023 hemos superado ampliamente durante tres meses el millón de usuarios y en otros dos meses nos hemos acercado mucho a esa cifra".

