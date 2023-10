La sanidad privada pide mayor colaboración para afrontar una demanda creciente en la que ya aplican la IA

La revolución digital en la sanidad aprovecha la inteligencia artificial para agilizar los servicios ante una demanda creciente. Y para satisfacerla los principales grupos hospitalarios de la provincia de Alicante demandan una mayor colaboración entre todos los agentes. Así lo han destacado este lunes en el tercer foro económico de EL ESPAÑOL De Alicante.

José Antonio Hurtado, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, se ha encargado de moderar una mesa en la que han participado Rafael Giménez, director médico corporativo de IMED Hospitales, Pepa Soriano, directora corporativa de Enfermería del Grupo Sanitario Ribera, Rosa Cañón, directora médica de Quirón Salud Torrevieja, y Concha Giner Gorriti, directora médica del Hospital HLA Vistahermosa.

La aplicación de la tecnología en el sector privado ha sido el primer asunto que han abordado. Un aspecto en el que Giménez ha resumido el sentir general ya que esta es fundamental, "tanto la médica como la de información".

13. Mesa redonda. Retos en la prestación de la sanidad privada

Cañón, quien también es jefa de Oncología y Radioterápica de Quirón Salud Torrevieja, ha apuntado que "la renovación que necesitamos en tecnología tanto la sanidad y privada no es tanto en equipos, que es fundamental, es más bien en el tener el manejo de los datos para aplicaciones como la telemedicina o la historia clínica compartida".

Giner ha coincidido en esos dos campos "porque el manejo de la historia clínica compartida hace que el paciente sea una persona y no que según donde caiga le atiendan de una manera u otra". Así, ha remarcado que "compartir los datos es la gran revolución". A eso añade la importancia de la tecnología médica, "que ha estado siempre". Y ahí ha puntualizado que "la tecnología no puede sustituir a la relación con el paciente. No pensemos que la tecnología lo va a sustituir".

Soriano ha apuntado la importancia de formar parte de un grupo en el que, como proveedores del servicio sanitario, "podemos ofrecer acceso a médicos, pacientes y enfermeras que usarán estas herramientas. El poder probar las nuevas startups hace que las organizaciones sanitarias privadas incorporen nuevas profesiones hasta ahora impensables para la explotación de datos".

[Nuria Montes: "Esta será la legislatura de la regulación, no de la prohibición"]

Eso les ha permitido enorgullecerse de una aplicación que, como ha recordado Giner, a la sanidad privada se le exige que esté en el último momento de la tecnología. Cañón "las grandes innovaciones vienen de la sanidad privada que, de ahí, ya se exporta a la pública". Ejemplo de ello lo ve en los centros de protones que tenemos en cabeza son dos clínicas privadas. "La innovación está en el ADN para extenderse", ha remarcado.

Giménez, siguiendo esa línea, ha destacado "el esfuerzo que hacemos desde la privada para ponerlo en disponibilidad". Y ahí ha indicado la diferencia de visión porque "a veces los nuevos equipos que se ponen en marcha tienen un uso restringido y hay que empezar a normalizarlos".

[Alicante sobre la recuperación económica: "Tenemos que impulsar nuestras empresas hacia la internacionalización"]

Ese carácter pionero es el que Soriano considera una ventaja competitiva. "Es un foco de atracción para profesionales que quieren un proyecto donde estas tecnologías tienen que tener cabida. Y tenemos la facilidad para ofrecer estas herramientas. Y eso hay que explotarlo porque es fundamental que a los profesionales se les dé esa formación para usarlas", ha indicado.

Y eso, en un contexto de falta de disponibilidad de profesionales, marca la diferencia. Giner ha considerado que "el profesional ve en la privada un mundo donde desarrollar esa tecnología y que lo vamos a formar".

[Empresas innovadoras de Alicante: "La tecnología no destruye a las pymes, sino que las transforma"]

Sigue los temas que te interesan