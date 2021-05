Canarias debe quedar fuera de la armonización fiscal y los impuestos verdes

Pablo Hernández González-Barreda, presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), durante su intervención en la conversación bajo el título 'El IVA y el IGIC: fiscalidad de la operativa comercial con Canarias y estado de los fondos estatales y europeos Next generation', en la segunda jornada del Foro Económico Español, Canarias tras la Covid.

Armonización fiscal sí, pero exceptuando los incentivos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Fiscalidad medioambiental también, pero el Archipiélago debe quedar fuera de la tasa al queroseno puesto que las Islas no tienen otro medio de transporte que el aéreo. Éstas son algunas de las conclusiones de la conversación sobre fiscalidad mantenida en el marco del Foro Económico Español Canarias tras la COVID-19organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DIARIO DE AVISOS con el periodista y jefe de Sección de Invertia, Eduardo Ortega y el presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández González-Barreda, y el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos del Gobierno canario, Fermín Delgado

Está claro que Canarias tiene una fiscalidad diferenciada de la del resto del Estado, pero esto no se debe a un privilegio sino a "un derecho para equipararnos con el resto del territorio nacional debido a nuestra lejanía", explicó Hernández. La ZEC es un ejemplo de ello. Se trata de una herramienta que rebaja al 4% el tipo del impuesto de sociedades (en España está al 25%) para todas aquellas empresas que quieran implantarse en Canarias, pero siempre y cuando se genere empleo e inversión en las Islas. "Hay que tener en cuenta", explicó Hernández, "que la batería de incentivos fiscales que recoge nuestro no sólo benefician a Canarias sino también a toda España".

Canarias tras la Covid-19 (y 2) / 2. Conversación. El IVA y el IGIC. Fiscalidad de la operativa comercial con Canarias

Por ello, explicó que desde el organismo se está trabajando en promocionar y atraer inversiones externas sobre todo en sectores en alza, como pueden ser, el audiovisual y de animación, telecomunicaciones, programación, logística o energías renovables. "Nichos de mercado muy interesantes que queremos que vengan al Archipiélago", declaró Hernández, aunque no quiso dar pistas sobre posibles acuerdos con empresas internacionales.

Precisamente con respecto al sector audiovisual, Canarias tiene capacidad para crear un cluster internacional que atraiga a las Islas grandes producciones cinematográficas, sin embargo, esto no es así porque el principal competidor de Canarias en estos momentos está siendo el propio territorio nacional. En este sentido, el viceconsejero de Hacienda del Gobierno canario fue muy crítico con Madrid ya que, desde hace un año, "no se está respetando el REF en lo que afecta a la deducción por gastos en las producciones de cine internacionales", que en Canarias deberían ser un 80% superior a las de la Península.

Según Delgado, esta situación no se había dado nunca. "Que Canarias tenga un incentivo discriminatorio negativo es injustificable" y aseguró que desde hace un año "estamos intentando resolver este asunto, pero no encontramos audiencia. En estos momentos", insistió, "el incentivo a las producciones cinematográficas es mejor en el Estado que en las Islas, lo que nos lleva a competir directamente con el territorio nacional".

Sobre la mesa quedó la reclamación del Gobierno de Canarias con respecto a los incentivos al cine, pero también otras cuestiones en las que el Archipiélago también se quiere diferenciar del Estado. Una de ellas está relacionada con la política de fiscalidad medioambiental que quiere implantar Madrid. "No tiene marcha atrás", afirmó Delgado, "la razón de ser de estos impuestos no es la recaudatoria sino intentar alterar los comportamientos en la producción y en el consumo. Todos los países tenemos esta política en cartera", pero eso sí: "Canarias, en lo que respecta a la tasa al queroseno, debe quedar excluida". "Nuestro único modelo de transporte es el aéreo; en la Península hay otras alternativas como el tren o la guagua, e imponer esa tasa tendría un efecto muy perjudicial para nuestra principal actividad económica, que es el turismo. Ahora bien", matizó Delgado, "para que Europa acepte esta excepción Canarias se tiene que comprometer a trabajar en desarrollo sostenible".

Otras de las cuestiones en las que las Islas también deben ser exceptuadas fiscalmente es en la armonización fiscal que pretende implantar el Ejecutivo central. "Me parece bien que exista un suelo fiscal para que exista igualdad", explicó Delgado, "pero en este caso Canarias debería quedar al margen porque si se impone dicho suelo en todo el territorio nacional, los incentivos del REF, como puede ser la Reserva para Inversiones (RIC) dejarán de tener sentido". Por eso aprovechó la mesa para pedir al Gobierno que la armonización fiscal debe incorporar "nuestros incentivos fiscales".

En este sentido, el presidente de la ZEC, explicó que el REF está alineado con los principios de la armonización fiscal porque permite incentivos, pero no como los paraísos fiscales, sino obligando a la inversión y generación de empleo".

Durante la mesa, el viceconsejero también habló de la política fiscal de Canarias que, en estos momentos y en los próximos años, "no consistirá en subir o bajar impuestos, sino en dejarlos como están. Nuestro sistema impositivo se basa en tres principios", explicó Delgado, "suficiencia, fundamental para mantener el Estado de bienestar; generalidad, todos deben pagar impuestos y hay que acabar con la economía sumergida; y en la progresividad".

Sobre los fondos, el viceconsejero de Hacienda resaltó que el Gobierno se está preparando para agilizar la gestión administrativa e incluso habló de nuevas contrataciones, y Hernández volvió a insistir en que la ZEC puede servir para que algunos adjudicatarios de estos fondos, en los próximos años, se instalen en la ZEC e impulsen la economía de las Islas".

Por último, Delgado se refirió al comercio electrónico en las Islas y dejó claro que "no es un problema de fiscalidad sino extrafiscal. Desde el Gobierno ya no se grava con IGIC los envíos de menos de 150 euros y no se aplica el DUA. El problema tiene más que ver con las operativas de las empresas y aquí hay difícil solución".