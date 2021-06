Pedro J. Ramírez: "España y Andalucía necesitan estabilidad para abordar la reactivación económica"

"Nada ayudaría más a España y a Andalucía que empezáramos una etapa de estabilidad, sin elecciones, para centrarnos en la prioridad de todos que es la reconstrucción económica". Pedro J. Ramírez ha dado el pistoletazo de salida al I Foro Económico Español 'La Andalucía pos-Covid' -cita que se celebra del 15 al 17 de junio en la Fundación Cajasol Sevilla y que organizan EL ESPAÑOL e Invertia- poniendo el acento en la colaboración entre administraciones y empresas como el mejor antídoto para salir de la crisis.

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha recordado que no estamos ante un foro político, por lo que evitó referirse al desenlace de las primarias socialistas -aunque felicitó al ganador Juan Espadas-; a las "escaramuzas" de los partidos que soportan el Gobierno andaluz; y a las especulaciones con el adelanto electoral, aunque recordó que nada ayudaría más a nuestro país y a Andalucía que tener un año y medio de tranquilidad electoral que permita que todos nos centremos en salir de la crisis y en superar la pandemia.

Pedro J Ramírez recordó que, como su homólogo a nivel nacional, Wake Up Spain!, el objetivo de este Foro Económico es generar debate y puntos de encuentro para superar la grave crisis económica y social que ha generado la pandemia. Unos 'Estados Generales' de la economía andaluza.

2. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Para el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL esta recuperación debe tener dos impulsores. El primero es la vacunacion que en el caso de Andalucía ha tenido un gran avance. Es la comunidad que más dosis ha inoculado, casi seis millones, con más del 39% de la población con pauta completa, lo que les lleva a estar cerca de la inmunidad de grupo con "un importante impulso para el sector turístico".

No obstante, ha agregado que "esto no significa que la Covid haya sido vencida". "Hasta que la incidencia acumulada no baje a la tercera o cuarta parte de la incidencia actual no podremos cantar victoria. "En todo caso, la tendencia es alentadoramente positiva", ha indicado.

Respecto de la segunda palanca ha indicado que los Fondos Next Generation han sido el mejor ejemplo de la nueva etapa de la Unión Europea, herida tras la salida del Reino Unido y del auge de los populismos.

A su juicio ha llegado el momento para la ejecución práctica. "Es importante que las pymes encuentren la interlocución necesaria en las administraciones que le son más próximas. Urge concretar los procedimientos de la adjudicación de los fondos y urge crear una red de complicidades políticas que garanticen la colaboración en este esfuerzo colectivo", ha dicho.

Pedro J. Ramírez ha recordado que esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará España probablemente para anunciar la aprobación de los fondos para nuestro país y que al día siguiente (el jueves) Pedro Sánchez se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno.

"Un encuentro con una importancia extraordinaria que podría servir de primer paso para citas análogas con otros presidentes del PP. En la medida que no se ha producido un encuentro a nivel nacional con el líder de la Oposición es importante que se puedan generar estos encuentros a nivel local y regional".

Una oportunidad a la que, según Pedro J., Andalucía llega con los deberes hechos. "Creo que la Junta de Andalucía llega a este encuentro con importantes credenciales, con logros, y proyectos en marcha. Rompiendo tópicos, Andalucía es la comunidad con más autónomos de España, batiendo el récord de ayudas a las empresas. Es pronto, pero al menos media docena de los PERTE pueden pasar por Andalucía, una gran oportunidad para cerrar la brecha de renta que sigue separándola de Europa y España".

Y ha concluido con optimismo respecto del futuro económico de Andalucía. "Si no se ponen palos en las ruedas, Andalucía debería liderar la recuperación en V que podría llevarnos a altas tasas de crecimiento este año y el próximo. Son dos años decisivos que no podemos desaprovechar, no solo para recuperar la economía sino que para transformarla. Los fondos deben ayudarnos a que salgamos mejor de esta crisis. Esto es lo que podemos conseguir si nos despertamos juntos".

1. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol

Por su parte, Antonio Pulido, presidente de Fundación Caja Sol, ha recordado que la crisis obliga a una transformación global tan contundente de nuestra economía y sociedad que se necesita del máximo grado de consenso posible.

"Nunca ha sido tan importante la cooperación entre entidades de todos los sectores, alianzas que defendemos desde aquí en la línea prioritaria de la reconstrucción. La actual fase se ha hecho esperar, pero estamos en pleno proceso de reactivación, pero debemos despejar incógnitas como el papel del turismo en la recuperación y ver cuál va a ser el papel de los fondos europeos en esta reconstrucción".

Pulido ha terminado su intervención indicando que tendremos la ocasión de estudiar el potencial de este motor económico junto a otros sectores como la tecnología, la formación, la agroindustria y las energías renovables. "Podemos y debemos sumar en este desafío histórico nuestros talentos y recursos. Hay que darle la vuelta a la situación para conseguir un gran salto adelante", ha concluido.