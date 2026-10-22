Desde EL ESPAÑOL te invitamos a seguir en directo nuestro próximo evento el 23 de octubre , a partir de las 11:00h .

El próximo día 23 de octubre tendrá lugar el evento organizado por El Español y Alpiq sobre "Construyendo soluciones energéticas para la industria", contará con la presencia de Rodolfo Baldrich, Head of Origination Spain en Alpiq, Javier Urbano López de Meneses, Energy Management Director en Bruc, David Hurtado, Managing Director en Quetta Data Centers y David Mesia, Head of Energy Iberia en ING.

Este encuentro reúne por primera vez en un mismo foro a todos los actores que intervienen en la estructuración de soluciones energéticas para consumidores industriales: grandes consumidores (incluidos los electrointensivos), desarrolladores renovables, comercializadores, originadores y financiadores.

En un contexto marcado por la volatilidad de los precios, la electrificación de la demanda, la incertidumbre regulatoria y el reto de la competitividad europea, la industria necesita contratos estables que le permitan planificar a largo plazo. La premisa del foro es clara: ningún actor puede resolver por sí solo el problema de la competitividad energética; es necesaria una cadena de valor completa que alinee intereses y canalice los riesgos entre oferta y demanda.

El 23 de octubre a partir de las 11:00 horas sigue en directo online el encuentro que organiza El ESPAÑOL "Construyendo soluciones energéticas para la industria"