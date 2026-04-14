López del Pozo (Pymar): "La industria naval es clave para la autonomía y la diversificación energética de Europa"

Almudena López del Pozo, CEO de Pymar ha destacado que "la industria naval es clave para la autonomía y la diversificación energética de Europa" durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

López del Pozo ha recordado que "la industria naval tiene un papel clave y fundamental: estamos viendo en la reciente situación en Oriente Medio que hay una vulnerabilidad energética en Europa que afecta al transporte de hidrocarburos".

"En acontecimientos geopolíticos previos se ha manifestado que la dependencia de Europa de fuentes externas de energía, como ocurrió en la guerra de Ucrania, implica riesgos que trascienden lo económico. Aquí la industria naval juega un papel muy importante, en primer lugar porque puede permitir y colaborar en la autonomía y en la diversificación", ha añadido.

Almudena López del Pozo, CEO de Pymar

Como ejemplo, ha señalado que "el 20% de los buques que están operando en campos eólicos, imprescindibles para la autonomía energética, han sido construidos en astilleros que integran Pymar. Los astilleros españoles en Europa son un referente, por lo que es imprescindible tener una flota potente y sólida, y además necesitamos una industria naval que sea capaz de construirla, repararla y mantenerla".

Y ha señalado que "la clave es siempre luchar por la innovación tecnológica", destacando que "la intensidad en innovación en la industria naval está 2,2 puntos por encima de la media industrial española".

Gracias a ello, ha añadido, "los astilleros privados pueden construir buques con alto valor añadido, con un elevado componente innovador y que además son punteros, a la vanguardia y de transición energética".

La CEO de Pymar ha recordado que "hace unos meses me preguntaban cuál era el buque del futuro, y decía que era inteligente, digital, conectado y autónomo, y eso es el presente para los astilleros que integran Pymar".

Colaboración institucional

Además, ha puesto en valor la colaboración institucional: "Hemos contado con el apoyo de las administraciones, ha habido un refuerzo del liderazgo tecnológico y un apoyo a la transición".

En el ámbito financiero, ha resaltado que también contamos con instrumentos de financiación muy eficientes. Al final, el sector naval es muy demandante en financiación y en garantías, por lo tanto se necesitan esquemas financieros, fiscales y también apoyo público".

López del Pozo ha enfatizado la importancia de la cooperación entre sectores. Y ha añadido que "un último aspecto es el esfuerzo concertado entre lo público y lo privado para que este sector esté en el punto en que se encuentra".

Por último, López del Pozo ha valorado positivamente la estrategia marítima e industrial lanzada recientemente por la Comisión Europea. "En el Wake Up de 2023 fue la primera vez que Pymar manifestó la necesidad de tener una estrategia industrial que cuidase de los intereses marítimos y navales europeos, y es muy bonito porque estamos hoy aquí y esa estrategia se ha aprobado", ha recordado.

Según ha explicado, la nueva hoja de ruta "establece un marco para que la industria naval y la industria marítima puedan ser sostenibles a largo plazo, con el objetivo de que Europa tenga el liderazgo mundial en buques de alto valor añadido, tecnológico y sostenible".